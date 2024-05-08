台24線三地門、霧台今年至今70件車禍 警取締超速460件

通往屏東縣三地門鄉、霧台鄉必經的台24線，每到假日遊客慕名上山遊玩，但因山路蜿蜒，多為兩線道，經常發生逆向超車或超速釀車禍，里港警分局統計，台24線三地門往霧台方向今年至今發生70件車禍。警方加強取締超速、跨越雙黃線、壓車轉彎式逆向超車，今年至今開出460件超速罰單。

里港警分局表示，台24線三地門鄉、霧台鄉段，沿途風景遼闊壯麗，山雲水秀，不少旅人趨之若鶩，體驗霧台山間雲霧繚繞的氣氛。

警方表示，霧台鄉谷川大橋位於三地門鄉及霧台鄉交界，高聳入雲橋墩，總吸引遊客上山，但有民眾因未遵守交通規則，騎乘機車或駕駛汽車超速釀成交通事故，警方持續針對台24線三地門往霧台路段進行超速及跨越雙黃線交通違規取締。

里港警分局交通組長林中安說，因三地門、霧台鄉台24線，山路蜿蜒，多為兩線道，有部分遊客未遵守交通規則，常逆向超車或一時貪快超速，造成交通事故，今年至今台24線三地門往霧台方向發生70件車禍，其中人員傷亡交通事故共54件，占三分之二。

警方表示，為顧及原鄉部落居民交通及居住品質，採移動式測速照相，提醒遊客遵守交通規則，依交通號誌指示行駛，其中各處路段限速30，切勿超速、跨越雙黃線及壓車轉彎式逆向超車。里港分局今年至今取締460件超速及30件跨越雙黃線罰單。