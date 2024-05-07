北港迎媽祖出現塞車鬥毆 雲林警局首度召開策進會檢討

列為國家重要民俗的雲林縣北港朝天宮迎媽祖，兩天遶境活動出現街頭鬥毆及交通壅塞，甚至傳出有人聞到K他命煙味，雲林縣警察局今天首度召開策進會檢討，由局長李建民主持，希望結合各部門力量研議對策與強化勤務作為，未來務必做到滴水不漏。

同時，對於媽祖出巡期間警察共同維護治安、交通的辛勞，北港警友會辦事處主任謝政峯今天前往贈禮相挺，慰問警員辛勞。謝政峯也為警員打氣說，零星街頭糾紛，幸賴警方快速啟動快打警力，才遏制暴力氣焰，至於有人在社群流傳在街上聞到「K味」（K他命），這傳聞已影響北港形象，只是遶境大量放鞭炮，煙硝味瀰漫，恐怕是錯把炮煙味誤認為K味。

經一番檢討，局長李建民指示，針對廟會活動主辦方北港鎮公所及其他業管機關、單位（炮點、路權、消防安全、噪音管制、交通）等，保持有效橫向聯繫，落實權管分工，並組成聯合稽查小組，確實稽查處置。有關炮點、舞台等核准時，建議要明定准駁條款，例如擴音器使用起迄時間及違規處罰方式（罰款等），或可循其他活動收取保證金模式，倘有未依照規定處罰（如：沒收保證金等），以臻完備。

交通管制疏導方面，請北港警分局與北港鎮公所洽商盤點可使用停車空間，協商免費接駁車，並提早公告相關停車及接駁訊息。規畫交通警力，彈性擴大交管範圍，重要路段加強違規拖吊，必要時北港大橋啟動調撥車道，延長綠燈秒數，有效疏緩車流。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885