快訊

直播／蘋果發表會來了！真的有13吋iPad Air、有2新色搭M2晶片

淡水裝潢行殺人命案 1員工朝死者丟菸灰缸遭聲押、涉刺13刀少年遭收容

獨／房產大亨費玉清出手！她曝5百萬透天厝飆漲5千萬

西濱竹南段砂石車翻覆 南下主線車道受阻長達7小時

中央社／ 苗栗縣7日電

台61線快速道路南下竹南路段今天下午發生曳引車撞擊施工護欄翻覆事故，駕駛僅輕微擦挫傷送醫，但滿載砂石及車體、零件占據車道，主線通行受阻多時，預計晚間9時排除。

苗栗縣警察局竹南分局指出，59歲張姓男子下午2時許駕駛營業用曳引車由北往南行駛，行經西濱快速道路南下94.1公里處，不明原因撞擊道路施工中護欄，導致車輛翻覆，現場車輛橫越2個車道，載運的砂石翻覆一地，所幸男子意識清楚，僅受輕微擦挫傷，也未波及其他人車；男子酒測值為0，詳細事故原因待進一步釐清。

事故現場因大量砂石及曳引車體翻覆，車輛零件四散，造成該路段南下主線車道受阻，僅剩側車道可通行，公路局苗栗工務段原本預估傍晚5時恢復通行，不過因紐澤西護欄需復位耗時較長，預計排除時間延後至晚間9時。

公路局苗栗工務段表示，台61線南下93.6至95.6公里竹南至玄寶大橋路段，自4月18日至6月6日每天上午8時至下午5時，辦理玄寶大橋局部補強及改善工程，封閉主線外側車道及側車道內側車道施工，請用路人注意路況並小心駕駛。

5月7日下午，一部砂石車行經61線西濱快速道路南下97.1K靠苗栗竹南段時，不知何故撞上護欄後翻覆，司機頭部、胸部受傷，被送往醫院救治。中通社
5月7日下午，一部砂石車行經61線西濱快速道路南下97.1K靠苗栗竹南段時，不知何故撞上護欄後翻覆，司機頭部、胸部受傷，被送往醫院救治。中通社

曳引車 車禍 車道

延伸閱讀

曳引車翻覆橫躺主線車道 西濱苗栗竹南路段南下通行受阻

陳建仁視察竹南離岸風場 強調護國神山需「護國綠能」

竹南科實驗中學案「再行研議」 苗縣府持續樂觀爭取

產業發展能引進人口？ 監委關切竹南頭份空屋率、正視少子化危機

相關新聞

西濱竹南段砂石車翻覆 南下主線車道受阻長達7小時

台61線快速道路南下竹南路段今天下午發生曳引車撞擊施工護欄翻覆事故，駕駛僅輕微擦挫傷送醫，但滿載砂石及車體、零件占據車道...

新北建地女工人踩空墜樓命危 勞檢勒令停工

新北市板橋區永豐街某建築工地今天發生工人墜樓命危意外，市府勞檢處表示，已前往勞檢要求工地停工，並將釐清墜樓工人的僱用關係...

影／彰化男凌晨下班太疲勞...開車打瞌睡撞壞路燈 嚇醒居民

彰化縣黃姓男子今天凌晨駕駛小客車行經彰化市中山路3段，疑因疲勞駕駛撞上路燈，把路燈都撞壞，所幸僅右腳擦挫傷，無生命危險。

國一火燒車駕駛逃生不及身亡 檢警下午相驗家屬沉默

國一五楊高架道路泰山路段，今天凌晨1時許發生火燒車意外，駕駛逃生不及燒死車內。今天下午檢察官陳漢章、國道警前往新北市立殯...

工程車自撞護欄側翻 擋風玻璃全碎…駕駛送醫不治

嘉義縣太保市麻魚寮今下午2點多發生死亡車禍，年約50歲男子駕駛工程車，行經高鐵大道及嘉64鄉道附近，疑不明原因撞上路旁護...

鄉長發火了！苗栗大湖追查濫倒垃圾 「殺一儆百」手段奏效

苗栗縣大湖鄉經常發現外地垃圾濫倒在鄉內，今年4月初「天空之城」 附近的苗52-3新鯉農路邊坡又發現有濫倒的事業廢棄物，鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。