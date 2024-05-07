西濱竹南段砂石車翻覆 南下主線車道受阻長達7小時

台61線快速道路南下竹南路段今天下午發生曳引車撞擊施工護欄翻覆事故，駕駛僅輕微擦挫傷送醫，但滿載砂石及車體、零件占據車道，主線通行受阻多時，預計晚間9時排除。

苗栗縣警察局竹南分局指出，59歲張姓男子下午2時許駕駛營業用曳引車由北往南行駛，行經西濱快速道路南下94.1公里處，不明原因撞擊道路施工中護欄，導致車輛翻覆，現場車輛橫越2個車道，載運的砂石翻覆一地，所幸男子意識清楚，僅受輕微擦挫傷，也未波及其他人車；男子酒測值為0，詳細事故原因待進一步釐清。

事故現場因大量砂石及曳引車體翻覆，車輛零件四散，造成該路段南下主線車道受阻，僅剩側車道可通行，公路局苗栗工務段原本預估傍晚5時恢復通行，不過因紐澤西護欄需復位耗時較長，預計排除時間延後至晚間9時。

公路局苗栗工務段表示，台61線南下93.6至95.6公里竹南至玄寶大橋路段，自4月18日至6月6日每天上午8時至下午5時，辦理玄寶大橋局部補強及改善工程，封閉主線外側車道及側車道內側車道施工，請用路人注意路況並小心駕駛。