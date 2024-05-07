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檢調兵分7路！上市光電出售廠房給台積電 董座涉內線交易遭搜索約談

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

上市公司力特光電科技股份有限公司（3051）於2020年間，將廠房出售給台積電公司，檢調查出，趙姓董事長涉嫌於力特發該利多消息前後的禁止交易期間，交易力特股票，不法獲利數萬元至上百萬元，涉嫌違反證券交易法之內線交易。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索17處，訊問董事長及總經理共20人。

依據官網顯示，力特光電成立於1998年，主要生產車用偏光板、電視及監視器用的偏光板。

2020年8月12日，力特光電在公開資訊觀測站發布重大訊息，力特董事會決議通過，處分位於台南市善化區三抱竹路的南科廠廠房，將該不動產及其相關附屬設備將出售予台積電，未稅的交易總金額為36億5000萬元。

重大訊息指出，力特光電此次不動產處分目的為：活化資產和償還銀行債權，出售所得將用於償還銀行貸款。

重大訊息顯示，力特光電於同年6月30日財報載，力特光電對18家銀行聯貸債務，將從62億元降至26億元。此外，轉讓後，力特將每月減少折舊費用約1500萬元，減少利息支出費用及其他相關支出費用約1100萬元，但租金收入會減少約900萬元。

檢調查出，趙擔任董事長知悉該重大消息後，疑似將消息洩漏給親友及員工，在重大消息發布前後的禁止交易期間，交易力特股票，不法獲利從十餘萬至百萬。

檢調今兵分7路搜索，以被告身分約談趙姓董事長、總經理及馬姓協理共20人，全案朝涉犯證交法第171條第1項第1款之內線交易方向偵辦。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

內線交易 台積電

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