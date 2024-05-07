新北建地女工人踩空墜樓命危 勞檢勒令停工
新北市板橋區永豐街某建築工地今天發生工人墜樓命危意外，市府勞檢處表示，已前往勞檢要求工地停工，並將釐清墜樓工人的僱用關係，協助相關職災慰助。
新北市警方說，王姓女工上午在工地2樓施工時，不慎踩空，掉到1樓；警方據報到場時，傷者已無生命跡象，送往亞東紀念醫院急救。
市府勞檢處表示，據報隨即派員前往檢查，初步調查發現，王姓工人是在地上1樓至2樓高度的夾層樓板拆除地板保護材時，因現場未設護欄等防墜設施，因此墜落約3公尺高度，當場失去生命跡象，仍在醫院急救。
勞檢處說，為避免災害擴大，已要求現場停止作業，必須施工計畫審查合格才能復工。
勞檢處表示，當時王女是與友人在現場共同作業，初步認定屬自營作業者。勞檢處將協助王女辦理職災慰助，並將個資轉送勞保局，提供必要的協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言