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新北建地女工人踩空墜樓命危 勞檢勒令停工

中央社／ 新北7日電

新北市板橋區永豐街某建築工地今天發生工人墜樓命危意外，市府勞檢處表示，已前往勞檢要求工地停工，並將釐清墜樓工人的僱用關係，協助相關職災慰助。

新北市警方說，王姓女工上午在工地2樓施工時，不慎踩空，掉到1樓；警方據報到場時，傷者已無生命跡象，送往亞東紀念醫院急救。

市府勞檢處表示，據報隨即派員前往檢查，初步調查發現，王姓工人是在地上1樓至2樓高度的夾層樓板拆除地板保護材時，因現場未設護欄等防墜設施，因此墜落約3公尺高度，當場失去生命跡象，仍在醫院急救。

勞檢處說，為避免災害擴大，已要求現場停止作業，必須施工計畫審查合格才能復工。

勞檢處表示，當時王女是與友人在現場共同作業，初步認定屬自營作業者。勞檢處將協助王女辦理職災慰助，並將個資轉送勞保局，提供必要的協助。

勞檢 工人 職災

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