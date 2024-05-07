快訊

桃園人崩潰...蘆竹上萬戶大停電後「換龍潭2389戶停電」 台電緊急搶修

教授赴花蓮失聯1個多月！403強震前夕手機定位在「這裡」 警公布照片協尋

起死回生！全台4所私中解除專輔 教部：已無退場條例所列情形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中騎士朝警咆哮「改裝排氣管怎樣」 警通報噪音車

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局西屯所警員昨天清晨在環中路前交通指揮，發現黃姓男子騎乘的機車排氣管聲音巨大、外觀屬白金色，懷疑黃男改裝排氣管，因警員攔查時，黃有意加速駛離，警方抽取黃的機車鑰匙，黃朝警員高分貝咆哮「有違規嗎」「改裝排氣管怎樣」，警方通報噪音車輛後，黃自行駛離。

第六警分局西屯所員警昨天清晨7時許，在西屯區中清、環中路口交通指揮，執勤時發現黃姓男子（27歲）騎乘的機車排氣管聲音大、外觀又是白金色，黃臉部也有疲態，疑精神不佳，前往攔查。

員警上前攔查時，黃拒不配合盤查，又在綠燈時欲催油門逃離警方稽查，員警見該駕駛面露疲態，車輛疑為改裝車輛，為維護用路人安全，當下便抽取該車鑰匙當場喝令停駛接受檢查。

黃男與警員因此爆發口角，黃拿出手機蒐證，還高分貝怒嗆「有違規嗎」「改裝排氣管怎樣」，因黃在現場拒不配合出示證件，又辯稱該機車已經通報環保局，無違法之處。

不過警方現場查證環保局資料不符，該輛機車尚未接受檢查，員警通報噪音車輛，黃男自行駛離。

台中市黃姓男子昨天騎機車行經西屯區中清、環中路口時，不滿警方攔查，爆發口角。圖／摘自記者爆料網
台中市黃姓男子昨天騎機車行經西屯區中清、環中路口時，不滿警方攔查，爆發口角。圖／摘自記者爆料網
台中市黃姓男子昨天騎機車行經西屯區中清、環中路口時，不滿警方攔查，爆發口角。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子昨天騎機車行經西屯區中清、環中路口時，不滿警方攔查，爆發口角。記者陳宏睿／翻攝

噪音 環保局 鑰匙

延伸閱讀

無照酒駕還騎噪音車！桃園男一次3違規噴飛2萬再扣車牌

改裝車深夜炸街擾民 嘉市議員：每周只告發1.5輛、促市府雷霆執法

新北Ucup遭疑成效不佳 新北環保局：與職棒、影城合作

影／台中一中商圈「假面」、「純愛」騎士出沒 機車噪音超標吃罰

相關新聞

力特光電36億出售南科廠房給台積電 董事長涉內線交易今遭搜索約談

上市公司力特光電科技股份有限公司（3051）於2020年間，將廠房出售給台積電公司，檢調查出，趙姓董事長涉嫌於力特發該利...

桃園龜山染整廠起火！黑煙直竄天際 兩地小心空汙

桃園市龜山區大同路一間染整廠，今天下午3點多發生大火，消防員獲報趕往現場，濃濃黑煙不斷從門窗冒出，直衝天際，幾乎籠罩整個...

國道3號中和隧道6車連環撞　釀嚴重回堵5公里幸無人傷

國道3號南向中和路段今天下午發生6車連環車禍。1輛聯結車下午2時許行經34.8公里處中和隧道外側車道時，疑因未保持安全距...

台南法拍會入帳76萬 中華貨車4組人馬競標32萬拍出

行政執行署台南分署今舉行聯合拍賣日，上午10點起在2樓拍賣室登場，總計拍出8筆土地及LEXUS休旅車、中華貨車、馬自達廂...

影／24歲女掛急診拒治療逃離 與中國附醫警衛爆衝突

彰化縣巫姓女子昨晚到中國醫藥大學附設醫院就醫時，因情緒不穩且不願接受治療，巫女因有自傷行為，醫院交由警衛協助帶巫女到保護...

夜半闖空門行竊忘關燈關門 新北慣竊得手不到30分被逮

新北市41歲陳姓男子因無工作缺錢花用，竟動起歪腦筋犯下多起住宅竊盜案，多次遭警方逮捕送辦。陳男今天凌晨又潛入板橋區南雅東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。