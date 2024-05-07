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影／台中騎士朝警咆哮「改裝排氣管怎樣」 警通報噪音車
台中市第六警分局西屯所警員昨天清晨在環中路前交通指揮，發現黃姓男子騎乘的機車排氣管聲音巨大、外觀屬白金色，懷疑黃男改裝排氣管，因警員攔查時，黃有意加速駛離，警方抽取黃的機車鑰匙，黃朝警員高分貝咆哮「有違規嗎」「改裝排氣管怎樣」，警方通報噪音車輛後，黃自行駛離。
第六警分局西屯所員警昨天清晨7時許，在西屯區中清、環中路口交通指揮，執勤時發現黃姓男子（27歲）騎乘的機車排氣管聲音大、外觀又是白金色，黃臉部也有疲態，疑精神不佳，前往攔查。
員警上前攔查時，黃拒不配合盤查，又在綠燈時欲催油門逃離警方稽查，員警見該駕駛面露疲態，車輛疑為改裝車輛，為維護用路人安全，當下便抽取該車鑰匙當場喝令停駛接受檢查。
黃男與警員因此爆發口角，黃拿出手機蒐證，還高分貝怒嗆「有違規嗎」「改裝排氣管怎樣」，因黃在現場拒不配合出示證件，又辯稱該機車已經通報環保局，無違法之處。
不過警方現場查證環保局資料不符，該輛機車尚未接受檢查，員警通報噪音車輛，黃男自行駛離。
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