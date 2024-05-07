金門獨居阿嬤深夜疼痛不適 「遠親不如近鄰」鄰託人協助送醫

一名家住金城南門里獨居且較需照顧的楊姓阿嬤，日前突感身體劇烈疼痛不止，就撥打了鄰託人黃子芸電話告知情況，黃在第一時間通知榮服處服務體系同仁，並與責任區輔導員立即趕往阿嬤家中關切。經眾人的評估與討論，認為楊姓阿嬤應馬上就醫，隨即即致電110呼叫救護車支援，黃除了陪同就醫，並主動留在醫院照顧老人家一整夜，後來連繫在台家屬後，翌日幫忙阿嬤購買當天中午班機赴台，由子女接手後續照顧事宜。

金門榮服處相當肯定黃子芸的熱心協助，表示黃姓鄰託人是資深榮欣志工，為人隨和、心地善良，平日對住家附近的年邁獨居長者就很關照，對社區的事務也是熱心參與。在應允成為較需照顧榮民楊阿嬤的鄰託人後，除經常前往關懷長輩生活及健康狀況，也成功鼓勵老人家走出家門與鄰居互動，避免因為長期孤獨成為失智症高風險族群，且有效預防意外事件發生機率，令人欽佩。