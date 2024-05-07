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影／白目！他沒戴安全帽「跑給警察追」 萬華警強勢壓制畫面曝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

沈姓男子昨天晚上騎車出門兜風，行經萬華區貴陽街時，因沒戴安全帽被巡邏員警攔查，他不想被攔騎車逃逸，更意圖衝撞，員警2人騎車追了300公尺後攔下，他下車後不配合，不斷動手推擠，最後被壓制在地上銬逮捕，被依妨害公務罪嫌送辦。未帶安全帽部分警方依法製單舉發。

萬華分局龍山派出所昨天晚上10點多，巡邏行經貴陽街二段232巷口，看到沈男（20歲）騎車沒戴安全帽，示意停車，沈男不配合，還騎車到員警機車前意圖衝撞，接著加速逃逸，挑釁意味濃厚。

警方不是省油的燈，立刻鳴笛追趕，在300公尺外的貴陽街二段和西昌街口將人攔下，沈男下車後情緒激動，開始言語挑釁「怎樣啦」，更動手拉扯員警應勤裝備、徒手攻擊，警方見他拒絕配合，有妨害公務之嫌，直接壓制逮捕。

沈男警詢時稱，因為心情不好騎車兜風，結果就遇到警察要被攔查開單，不爽，一時興起「想跑給警察追」，當時執勤員警2人手臂部分在壓制過程中受傷，由於傷勢輕微，思考後不提告追究，但仍將他依妨害公務罪移送法辦。

當時執勤員警2人手臂部分在壓制過程中受傷，由於傷勢輕微，思考後不提告追究，但仍將他依妨害公務罪移送法辦。記者翁至成／翻攝
當時執勤員警2人手臂部分在壓制過程中受傷，由於傷勢輕微，思考後不提告追究，但仍將他依妨害公務罪移送法辦。記者翁至成／翻攝
萬華警方昨天攔查未戴安全帽的沈男，他卻拒絕配合，更意圖衝撞。記者翁至成／翻攝
萬華警方昨天攔查未戴安全帽的沈男，他卻拒絕配合，更意圖衝撞。記者翁至成／翻攝
萬華警方鳴笛攔停後，將他壓制逮捕。記者翁至成／翻攝
萬華警方鳴笛攔停後，將他壓制逮捕。記者翁至成／翻攝
當時執勤員警2人手臂部分在壓制過程中受傷，由於傷勢輕微，思考後不提告追究，但仍將他依妨害公務罪移送法辦。記者翁至成／翻攝
當時執勤員警2人手臂部分在壓制過程中受傷，由於傷勢輕微，思考後不提告追究，但仍將他依妨害公務罪移送法辦。記者翁至成／翻攝

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