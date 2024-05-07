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影／台南善化凌晨大貨車撞民宅 逾500戶大停電

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市凌晨發生一起驚悚車禍，34歲陳姓男駕駛疑似因疲勞駕駛，行經善化區成功路時，竟直接朝著民宅撞去，還波及路旁多支電桿，轟然巨響又停電，附近居民都被驚醒，還有無辜騎士受傷，大貨車車頭毀損嚴重，陳姓司機並無大礙，只是停電一度影響逾500戶，到早上還在處理，被撞民宅的屋主嚇得徹夜未眠。

這起事件發生凌晨2時許，南市消防局接獲報案，善化區成功路有車禍自撞事故，出動善化、新市、南科等分隊馳援，到場後發現一部紅色大貨車撞到民宅，停在一旁空地，路旁電桿斷了好幾根，電線都被扯斷，貨車車頭損毀，陳姓司機在協助下脫困，僅有些許擦挫傷。

被撞的屋主一家驚醒，表示聽到巨響，燈光瞬間全暗，還以為發生大地震，下樓才發現是大貨車肇事，所幸是獨棟透天，兩邊都是空地，才沒有更多人被波及，但有民眾說，路過騎士因突然全暗視線不清，被電線絆倒摔車送醫，電桿電箱也因為電線扯斷起火，消防人員及時撲滅。

警方調查，陳男表示要北上台中送貨，但想到東西沒拿要折返公司，因為疲累不慎肇事，員警確認他的確超時工作，酒測值為零，而車禍造成鄰近住戶逾500戶停電，台電人員在現場處理，到今天上午逐步恢復供電中。

因電線被扯斷，路旁一處設備還因此起火燃燒，警消及時撲滅。照／民眾提供
因電線被扯斷，路旁一處設備還因此起火燃燒，警消及時撲滅。照／民眾提供
大貨車撞進民宅還波及電桿、扯斷電線，造成逾500戶停電。照／民眾提供
大貨車撞進民宅還波及電桿、扯斷電線，造成逾500戶停電。照／民眾提供
所幸民宅兩邊都是空地，未波及更多住戶。照／民眾提供
所幸民宅兩邊都是空地，未波及更多住戶。照／民眾提供
34歲陳男駕駛大貨車撞進民宅，車頭嚴重損毀。照／民眾提供
34歲陳男駕駛大貨車撞進民宅，車頭嚴重損毀。照／民眾提供

停電 車禍

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