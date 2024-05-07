聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南善化凌晨大貨車撞民宅 逾500戶大停電
台南市凌晨發生一起驚悚車禍，34歲陳姓男駕駛疑似因疲勞駕駛，行經善化區成功路時，竟直接朝著民宅撞去，還波及路旁多支電桿，轟然巨響又停電，附近居民都被驚醒，還有無辜騎士受傷，大貨車車頭毀損嚴重，陳姓司機並無大礙，只是停電一度影響逾500戶，到早上還在處理，被撞民宅的屋主嚇得徹夜未眠。
這起事件發生凌晨2時許，南市消防局接獲報案，善化區成功路有車禍自撞事故，出動善化、新市、南科等分隊馳援，到場後發現一部紅色大貨車撞到民宅，停在一旁空地，路旁電桿斷了好幾根，電線都被扯斷，貨車車頭損毀，陳姓司機在協助下脫困，僅有些許擦挫傷。
被撞的屋主一家驚醒，表示聽到巨響，燈光瞬間全暗，還以為發生大地震，下樓才發現是大貨車肇事，所幸是獨棟透天，兩邊都是空地，才沒有更多人被波及，但有民眾說，路過騎士因突然全暗視線不清，被電線絆倒摔車送醫，電桿電箱也因為電線扯斷起火，消防人員及時撲滅。
警方調查，陳男表示要北上台中送貨，但想到東西沒拿要折返公司，因為疲累不慎肇事，員警確認他的確超時工作，酒測值為零，而車禍造成鄰近住戶逾500戶停電，台電人員在現場處理，到今天上午逐步恢復供電中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言