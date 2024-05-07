每天至少一起！竹市田徑場竊案頻傳 市府擬增監視器、警方即日起巡守

新竹市政府2020年拆除原市立體育場圍牆，將田徑場改成開放式場域，讓市民可隨時進出、運動。不過近來不少跑友投訴，衣物袋、錢包、鑰匙和手機都被偷，管理員更指「每天至少一起財物遭竊」，讓他直呼太離譜。新竹市體育場說明，場內已有16支監視器，將與警方會勘後，研擬監視器鏡頭外推及增設事宜。警方也表示，即日起編排勤務巡邏埋守。

邱姓跑友指出，新竹市田徑場改建成為開放式場域後，小偷突然多了起來，因為偷東西可以隨便出入，不像竹北體育場還有大門跟保全。上月和2周前，都有跑友反應手機、錢包遭竊，前晚友人更是整個衣保袋都被偷，盼相關單位重視，並提出解套方案。

遭竊跑友表示，前天晚上裝有衣物、零錢和手機的衣保袋在新竹田徑場不翼而飛，他前往管理室詢問管理員，是否有撿到失物，沒想到管理員竟回：「又有東西被偷了嗎？」讓他瞬間心涼，且管理員表示，在他值班時，新竹田徑場每天都有至少一起財物遭竊，他已經是第10起。

跑友表示，手機掉了很心煩，衣保袋裡也有幾件珍貴波馬衣褲不見，最後好險衣保袋在舊衣回收箱被發現，但裡面的錢已經全部不見；也有跑友也表示，手機和車鑰匙都被偷過，手機幸好用定位找到，但包包已經被拉開、零錢也不見。

新竹市體育場說明，目前新竹市田徑場為開放式場域，便利民眾運動使用，目前已有24小時保全及16支監視器，體育場亦將與警方勘查，配合警方建議調整監視器位置，並討論能否設置警察巡邏簽到點。

新竹市警察局第二分局表示，即日起將於晚間6時至10時編排田徑場防竊巡守勤務，由東門所制服員警加強該處巡邏、盤查可疑人士，並由偵查隊便衣人員複式巡邏埋守，提醒民眾注意自身財物保管。

此外，警方已檢視田徑場現有自行裝設16隻監視器，監視範圍主要針對建築物辦公處所周邊及部分田徑場跑道，警方後續將會同相關局處現地會勘，協助監視器鏡頭外推及增設事宜，加強防範守護市民財產安全。