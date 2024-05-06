男駕車出隧道...失控撞分隔島後翻覆對向車道 波及2輛車
林姓男子今晚開車行駛北海岸濱海公路，從萬里往金山方向駛出萬里隧道時，轎車疑失控衝撞中央分隔島後，翻覆到對向車道，波及2輛車。林男被救出時無明顯外傷，送醫檢查治療，另2名駕駛人無大礙，肇事原因由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚8點56分接獲報案，萬里隧道往金山方向外有轎車翻覆，駕車男子受困車內，派遣萬里、金山分隊共5車11人前往救援。
消防人員到場時，看到50多歲林男受困在翻覆的車內，協助脫困後，檢查他並無明顯外傷，但表示暈眩無力，將他送往基隆長庚醫院治療。對向被波及的賓車轎車和吉普車駕駛人都大礙。警方將對3名駕駛人實施酒測，釐清肇事原因。
新北市消防局第6大隊長羅億田表示，民眾開車上路，應隨時注意車前狀況，千萬不能疲勞駕駛、超速或任意超車，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。目擊車禍應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，才能讓救援人車迅速到位。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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