彰化市工程行起火冒濃煙 疑電池充電起火燃燒
彰化縣彰化市中正路1間工程行今天中午發生火警，彰縣消防局獲報出動9輛消防車、18名消防隊員前往滅火，火勢很快撲滅；工程行指出，發生火警時，1樓電池正充電，可能因此起火燃燒。
彰化縣消防局1名消防隊員指出，中午接獲民眾報案指稱，彰化市中正路1家工程行突然發生火警，現場濃煙密布，消防局出動9輛消防車及18名消防隊員前往滅火，消防隊員到場後發現，業者將器具、電池等物品搬出戶外。
消防局指出，消防隊員到場後立即布水線滅火，也使用大型電風扇吹散濃煙，沒多久就把火勢撲滅，也無人受傷。
工程行業者指出，發生火警時，放在客廳的電池正在充電，疑似充電出問題才會起火燃燒；消防局則表示，民眾幫電池充電時，最好有人在屋內，也要注意充電時不要充太久，避免發生意外。
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