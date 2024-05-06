快訊

喝酒臉紅是「基因缺陷」易致癌 近5成台灣人不宜飲酒

摺疊iPhone不遠了？蘋果取得最新專利 螢幕不僅向內還能向外摺

黑幫設局敲詐富二代千萬！拘禁逼拍不雅片討錢 還假扮警栽贓

彰化市工程行起火冒濃煙 疑電池充電起火燃燒

中央社／ 彰化6日電

彰化縣彰化市中正路1間工程行今天中午發生火警，彰縣消防局獲報出動9輛消防車、18名消防隊員前往滅火，火勢很快撲滅；工程行指出，發生火警時，1樓電池正充電，可能因此起火燃燒。

彰化縣消防局1名消防隊員指出，中午接獲民眾報案指稱，彰化市中正路1家工程行突然發生火警，現場濃煙密布，消防局出動9輛消防車及18名消防隊員前往滅火，消防隊員到場後發現，業者將器具、電池等物品搬出戶外。

消防局指出，消防隊員到場後立即布水線滅火，也使用大型電風扇吹散濃煙，沒多久就把火勢撲滅，也無人受傷。

工程行業者指出，發生火警時，放在客廳的電池正在充電，疑似充電出問題才會起火燃燒；消防局則表示，民眾幫電池充電時，最好有人在屋內，也要注意充電時不要充太久，避免發生意外。

消防隊

延伸閱讀

東華大學化學火災難撲滅遭批 消防局將採購化災車

高雄建設公司遭控工程害鄰房地基下陷 住戶批毫無補償

逢雨必淹噩夢不再 台南永康王行東路排水改善工程完工

影／高雄SKM Park對面濃煙竄升 資源回收場起火原因不明

相關新聞

警察爆退休潮！彰縣今年555人申請 員警不戀棧嘆「不如歸去」

警察退休潮近年進入高峰，彰化縣員警數目前共有2799人，今年計有555人申請退休，比例將近2成，雖然提出申請不見得就會退...

24個墓碑被畫紅色「X」！新竹市示範公墓遭噴漆 民俗專家曝用意：大不敬

今天有家屬掃墓時發現，新竹市示範公墓24個墓碑，竟遭人惡意使用紅漆畫上叉，新竹殯葬管理所人員發現後，立即以松香水清除，並...

台電北市營業處驚傳墜樓 32歲女職員自12樓墜落「明顯死亡」

位處台北市大安區基隆路上的台灣電力公司台北市區營業處，今天中午12點半發生墜樓事故，警、消獲報有人墜樓，到場發現死者已經...

機車鑰匙沒拔被騎走 北市警半小時抓到賊…他竟辯：上班來不及才偷

呂姓男子日前走路上班途中，見機車格內有機車鑰匙沒拔，一時心起歹念騎走，失主一小時後發現愛車不見了，熊熊想起車鑰匙沒拔，立...

影／台中男吵架暴走…12樓砸冰箱 警將他強制就醫

台中市鍾姓男子昨晚與鄰居吵架，精神狀況不佳，從住處12樓丟擲冰箱到一樓道路，幸好未造成路人受傷或行經車輛的損害，警方進入...

東華大學化學火災難撲滅遭批 消防局將採購化災車

國立東華大學理工一館因0403地震發生火災，因燃燒化學物質火勢難以撲滅，災損高達5億元，民代質疑縣內未配有化學災害消防車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。