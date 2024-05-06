東華大學化學火災難撲滅遭批 消防局將採購化災車

國立東華大學理工一館因0403地震發生火災，因燃燒化學物質火勢難以撲滅，災損高達5億元，民代質疑縣內未配有化學災害消防車。消防局說明，縣內有8輛油性滅火的泡沫化災車，無法處理禁水性的化學火災，將採購滅火設備，並向中央爭取經費，購置乾粉或其他特殊滅火藥劑化災車。

花蓮縣議會今天召開定期大會，縣府針對0403地震災害應變處理專案報告，消防局長吳兆遠、建設處長鄧子榆、社會處長陳加富、觀光處長張志翔等人，依序報告救災的內容。

民眾黨縣議員傅國淵質疑，消防車為何無法即時搶救東華大學火災，是否與沒有配備化學災防消防車有關，讓火勢燒了一整天，最後只能等它燒完。

吳兆遠表示，消防局獲報後，立即派遣6分隊前往救災，不過因實驗室櫃子倒塌且堆疊很高，雖有看到冒煙卻找不到火點，且實驗室長期累積的化學物品多，只知道含有禁水性、強酸、強鹼與有毒性等化學物質，無人受困。

吳兆遠指出，經與校方討論後，認為化學物品有危險性，校長考量救災安全，建議不要射水，請人員在周邊戒護，不要讓火勢延燒到其他建物，因此拉長救災時間。

吳說，花蓮有8輛用水和泡沫混合的化災車輛，主要配置在隧道內，針對油性滅火使用，無法處理禁水性的化學火災。目前要找預算購置輪式拖拉乾粉滅火設備，配置在有需求的分隊上，並向中央爭取經費，購置乾粉或其他特殊滅火藥劑設備與車輛。