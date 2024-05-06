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高雄三寶騎士「鬼切」對撞騎士 1人臉骨折1人手腳骨折

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子昨晚騎機車行經高雄市小港區高鳳路與孔鳳路口，未依規定兩段式左轉，直接鬼切左轉，當場撞上對向直行的機車騎士朱姓男子，雙雙噴飛摔倒在地，其中黃臉部骨折、朱則手腳骨折，送醫治療，暫無生命危險，雙方均無酒駕行為。

警方調查，這起事故發生在昨晚8時50分許，黃姓男子（59歲）騎機車從小港區高鳳路左轉孔鳳路由南往西方向騎乘，疑因未依規定兩段式左轉，直接鬼切左轉，當場撞上從高鳳路直行由北往南方向的朱姓男子（30歲）的機車。

兩車對撞後，黃、朱二人雙雙噴飛在地，其中黃男傷勢較重，臉部骨折，被救護員送往小港醫院治療，目前暫無生命危險；另朱男則手腳骨折，意識清楚，送國軍高雄總醫院醫治。

黃、朱兩人經院方抽血檢驗，均無酒駕情形，詳細肇責由交通大隊警方調查釐清。

黃姓男子昨晚騎機車行經高雄市小港區高鳳路與孔鳳路口，未依規定兩段式左轉，直接鬼切左轉，撞上對向直行的機車騎士朱姓男子，雙雙噴飛倒地，其中黃臉部骨折、朱則手腳骨折。記者石秀華／翻攝
黃姓男子昨晚騎機車行經高雄市小港區高鳳路與孔鳳路口，未依規定兩段式左轉，直接鬼切左轉，撞上對向直行的機車騎士朱姓男子，雙雙噴飛倒地，其中黃臉部骨折、朱則手腳骨折。記者石秀華／翻攝
黃姓男子昨晚騎機車行經高雄市小港區高鳳路與孔鳳路口，未依規定兩段式左轉，直接鬼切左轉，撞上對向直行的機車騎士朱姓男子，雙雙噴飛倒地，其中黃臉部骨折、朱則手腳骨折。記者石秀華／翻攝
黃姓男子昨晚騎機車行經高雄市小港區高鳳路與孔鳳路口，未依規定兩段式左轉，直接鬼切左轉，撞上對向直行的機車騎士朱姓男子，雙雙噴飛倒地，其中黃臉部骨折、朱則手腳骨折。記者石秀華／翻攝
黃姓男子昨晚騎機車行經高雄市小港區高鳳路與孔鳳路口，未依規定兩段式左轉，直接鬼切左轉，撞上對向直行的機車騎士朱姓男子，雙雙噴飛倒地，其中黃臉部骨折、朱則手腳骨折。記者石秀華／翻攝
黃姓男子昨晚騎機車行經高雄市小港區高鳳路與孔鳳路口，未依規定兩段式左轉，直接鬼切左轉，撞上對向直行的機車騎士朱姓男子，雙雙噴飛倒地，其中黃臉部骨折、朱則手腳骨折。記者石秀華／翻攝

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