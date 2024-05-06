處理交通事故不慎擦撞民車 海山警車後照鏡噴裝掉落

新北市海山分局交通分隊前天（4日）下午獲報，台64線快速道路上有拋錨車影響交通，交通分隊警員立即駕駛警車前往現場處理。不料警車在趕赴現場途中，因車流擁擠不慎與一旁的小轎車發生擦撞，警車的左側後照鏡撞擊後掉落。警員立即停車查看，發現遭擦撞的民車並無車損，警車後照鏡撿起裝回後並未毀損。

據了解，4日下午2時許1輛轎車行經台64線快速道路板橋往八里方向21.3K處時，疑因車輛故障拋錨影響台64線車流。海山分局交通分隊及海山派出所獲報派員到場，立即協助進行交通管制，事故於20分鐘內排除。