怎麼開的？高雄轎車自撞「四輪朝天」 翻車瞬間影片曝光

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聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鳳山區光遠路今晚7時許發生一起車禍，陳姓男子駕車不明原因偏離車道，擦撞路邊藍色轎車後翻車，四輪朝天，藍車又推撞前方白色轎車；陳翻車後，頭部及四肢擦挫傷，因無大礙，自行爬出車外脫困，陳經警方酒測無酒駕行為，詳細肇責由警方釐清。

警方指出，陳姓男子（26歲）今晚7時許駕車沿光遠路西向東直行，行駛途中，不明原因偏離車道，擦撞停放路邊的藍色轎車後翻車，藍車又往前推撞前方的白色轎車，造成藍車車頭毀損、白車車尾凹陷。

陳男轎車翻車後，自己頭部及四肢擦挫傷，所幸傷勢無大礙，陳當下自行爬出車外脫困。

警消獲報趕抵現場處理，警方對陳施以酒測，無酒精反應，翻車現場引起路人圍觀；警方於現場疏導車流，詳細肇責交由交通大隊釐清判斷。

陳姓男子今晚7時許駕車在高雄市鳳山區光遠路，擦撞路邊藍色轎車後翻車，四輪朝天，藍車又推撞前方白色轎車，幸僅陳受輕傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今晚7時許駕車在高雄市鳳山區光遠路，擦撞路邊藍色轎車後翻車，四輪朝天，藍車又推撞前方白色轎車，幸僅陳受輕傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今晚7時許駕車在高雄市鳳山區光遠路，擦撞路邊藍色轎車後翻車，四輪朝天，藍車又推撞前方白色轎車，幸僅陳受輕傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今晚7時許駕車在高雄市鳳山區光遠路，擦撞路邊藍色轎車後翻車，四輪朝天，藍車又推撞前方白色轎車，幸僅陳受輕傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今晚7時許駕車在高雄市鳳山區光遠路，擦撞路邊藍色轎車後翻車，四輪朝天，藍車又推撞前方白色轎車，幸僅陳受輕傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今晚7時許駕車在高雄市鳳山區光遠路，擦撞路邊藍色轎車後翻車，四輪朝天，藍車又推撞前方白色轎車，幸僅陳受輕傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今晚7時許駕車在高雄市鳳山區光遠路，擦撞路邊藍色轎車後翻車，四輪朝天，藍車又推撞前方白色轎車，幸僅陳受輕傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今晚7時許駕車在高雄市鳳山區光遠路，擦撞路邊藍色轎車後翻車，四輪朝天，藍車又推撞前方白色轎車，幸僅陳受輕傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今晚7時許駕車在高雄市鳳山區光遠路，擦撞路邊藍色轎車後翻車，四輪朝天，藍車又推撞前方白色轎車，幸僅陳受輕傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今晚7時許駕車在高雄市鳳山區光遠路，擦撞路邊藍色轎車後翻車，四輪朝天，藍車又推撞前方白色轎車，幸僅陳受輕傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今晚7時許駕車在高雄市鳳山區光遠路，擦撞路邊藍色轎車後翻車，四輪朝天，藍車又推撞前方白色轎車，幸僅陳受輕傷。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今晚7時許駕車在高雄市鳳山區光遠路，擦撞路邊藍色轎車後翻車，四輪朝天，藍車又推撞前方白色轎車，幸僅陳受輕傷。記者石秀華／翻攝

自撞 車禍 車道 酒測

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