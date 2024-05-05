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男老闆遭跟騷不堪其擾！曝女客人離譜行徑 貼文求救：無法再承受下去

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

周姓男子在台南市經營1家植栽店，自稱1名女客人對他展開瘋狂追求，不僅頻點外送食物到店裡，還透過網路私訊騷擾，本月2日竟跑到他家門前站崗，貼字條邀約見面，周在臉書發文求助並向警方提告對方涉嫌違反跟騷法。警方說，已受理報案，將依法傳喚女當事人到案釐清。

據了解，周男年近40歲，開設植栽店以販售蕨類為主，因長得帥氣又未婚單身，吸引不少女客上門，1名30多歲的中年女客是店家忠實顧客，約3年前開始在店家直播中頻頻留言，另以電話、寫信、粉專私訊與蝦皮訊息等方式，傳送各種騷擾訊息，甚至1天打上百通電話到店裡，主要都是要求與男方見面。

據悉，這名女客還常點各種外送食物到周男的店內，要求外送員按門鈴，迫使男方開門取餐。男方不堪其擾，乾脆在門口貼字條，告知外送員自己未點餐，拜託勿按門鈴。女方近日變本加厲，2日跑到男方住家門口站崗，撕毀周男貼在門口給外送員的字條，再貼字條表明想與對方見面談心，邀約在某處等候。

女客人的舉動讓周男受不了，除了報警，隨即在店家粉專上發出「我無法再承受下去了」的不自殺聲明，並附上女方在家門口站崗的監視器畫面。控訴女方無止境的騷擾，自己體會過別人無法想像的方式。周並在粉專發文，對方從網路留言到出現在家門口，自己受夠也不想再忍受，懇求專業人士幫忙。

台南市一家店老闆自稱遭女客人跟騷，在臉書粉專上公布女客人到他家門口貼字條畫面求助。圖／擷自蕨的想買就買臉書粉絲頁
台南市一家店老闆自稱遭女客人跟騷，在臉書粉專上公布女客人到他家門口貼字條畫面求助。圖／擷自蕨的想買就買臉書粉絲頁

外送員 直播 跟騷法

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