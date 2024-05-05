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高雄轎車闖紅燈…駕駛遇盤查拔腿狂逃 警包抄落網原因曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄三民一警分局哈爾濱派出所警方前晚巡經熱河二街與安東街口，見轎車違規闖紅燈，攔查發現駕駛是越南籍陳姓男子，陳下車佯裝受檢，趁警方不注意拔腿往巷弄狂逃，但警方熟悉地形，呼叫支援警力將陳圍捕到案，查出他是逃逸8個月失聯移工

警方指出，哈爾濱派出所員警前晚10時執行巡邏勤務時，於三民區熱河二街與安東街口見一輛轎車違規闖紅燈，隨即上前攔查，發現駕駛是越南籍陳姓男子（26歲），問陳「聽得懂中文嗎？」，陳點頭下車受檢。

陳接受警方盤查時，警方發現他眼神飄移，神情略顯焦躁，立即提高警覺，呼叫支援警力，陳立即拔腿狂奔朝暗巷逃逸，員警騎警車在巷弄包抄。

過程中，陳一度奔跑折返於巷弄內，試圖甩開警方追緝，所幸員警熟悉巷弄地形，以優勢警力，在自立一路超商前將陳男壓制逮捕。

警方查出陳男因曠職遭前雇主通報失聯，已逃逸逾期居留8個月；陳聲稱，因擔心遭遣返才拒絕警方盤查逃逸，警訊後被依違反入出國移民法移送移民署高雄市專勤隊偵辦。

三民一警分局哈爾濱派出所警方前晚在熱河二街與安東街口，攔查闖紅燈駕駛越南籍陳姓男子，陳假裝配合。記者石秀華／翻攝
三民一警分局哈爾濱派出所警方前晚在熱河二街與安東街口，攔查闖紅燈駕駛越南籍陳姓男子，陳假裝配合。記者石秀華／翻攝
三民一警分局哈爾濱派出所警方前晚在熱河二街與安東街口，攔查闖紅燈駕駛越南籍陳姓男子，陳拔腿狂逃，警包抄落網，查出他是逃逸8個月失聯移工。記者石秀華／翻攝
三民一警分局哈爾濱派出所警方前晚在熱河二街與安東街口，攔查闖紅燈駕駛越南籍陳姓男子，陳拔腿狂逃，警包抄落網，查出他是逃逸8個月失聯移工。記者石秀華／翻攝
三民一警分局哈爾濱派出所警方前晚在熱河二街與安東街口，攔查闖紅燈駕駛越南籍陳姓男子，陳竟拔腿往巷弄狂逃，警包抄落網，查出他是逃逸8個月失聯移工。記者石秀華／翻攝
三民一警分局哈爾濱派出所警方前晚在熱河二街與安東街口，攔查闖紅燈駕駛越南籍陳姓男子，陳竟拔腿往巷弄狂逃，警包抄落網，查出他是逃逸8個月失聯移工。記者石秀華／翻攝

哈爾濱 失聯 移工 越南 高雄市

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