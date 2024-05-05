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兩條通毒蟲開失竊車拒攔 衝撞警用機車10警荷槍攻逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

自稱「新北陳冠希」身背兩條通緝的凃姓男蟲，上個月佯裝買車將雙B車偷開走，賣家通報失竊。他開車裝闊四處趴趴走。這個月3日警方獲報失竊車出現在新北三峽設下攔截點，凃男囂張衝撞警用機車逃逸，沿途還撞毀民眾車輛。昨天晚上警方循線到其住處攻堅逮捕，依法究辦。

據了解，凃姓男子（29歲）在南部涉嫌侵占、毒品兩罪嫌，分別被苗栗地方法院及台中地檢署發布通緝。上個月他從網站看到一輛BMW328i二手車欲賣，凃男佯裝要買與賣家聯繫，雙方相約在上個月22日在高雄一間摩鐵外看車。

當天雙方依約前來，未料，凃男假借要領錢兼試車為由，開車離去後沒了音訊，賣家聯繫凃男兩天，通訊軟體被凃男封鎖，氣得賣家透過臉書尋車，並報警處理。警受理一查，赫見凃男竟是多年前涉嫌透過交友軟體，約女生到摩鐵趁機偷走對方錢財及手機，自稱「新北陳冠希」的男蟲。

這個月3日晚上7時許，三峽警方獲報他駕駛贓車出現在新北三峽，警方雖在三峽介壽路與佳興路口設置攔截點圍捕，仍遭他衝撞車警用機車，沿著介壽路往大同、光明路成功逃竄，尾後騎機車追捕警員張哲維，趁凃男停等紅燈之際，再以警用機車阻擋去路。

孰料，凃男囂張直接輾壓警用機車，加速油門衝逃成功，過程中波及一旁無辜民眾車輛，所幸現場沒人受傷。最後凃男把贓車棄置愛國路一處停車場，再由曾姓女友（28歲）騎機車接他逃離現場。

案經三峽警方組成專案小組，循線於昨天晚上10時許，在其租處套房攻堅，當場逮捕凃男及其曾姓女友，一併帶回調查，曾女不知凃男犯行，警詢後依妨害公務、毒品、侵占及毀損等罪將凃男移送法辦，通緝部分則依法解送歸案，另交通違規則分別開出不服稽查逃逸、危險駕車、肇事逃逸、闖紅燈等罰單，最高併罰7萬4000元罰鍰、吊扣駕照9個月。

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凃男身背侵占、毒品兩條通緝，駕駛失竊車拒檢攔查，衝撞警用機車及民車，昨晚被循線逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
凃男身背侵占、毒品兩條通緝，駕駛失竊車拒檢攔查，衝撞警用機車及民車，昨晚被循線逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
凃男身背侵占、毒品兩條通緝，駕駛失竊車拒檢攔查，衝撞警用機車及民車，昨晚被循線逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
凃男身背侵占、毒品兩條通緝，駕駛失竊車拒檢攔查，衝撞警用機車及民車，昨晚被循線逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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凃男身背侵占、毒品兩條通緝，駕駛失竊車拒檢攔查，衝撞警用機車及民車，昨晚被循線逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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凃男身背侵占、毒品兩條通緝，駕駛失竊車拒檢攔查，衝撞警用機車及民車，昨晚被循線逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

新北 警用機車 通緝

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