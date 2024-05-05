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藝人高慧君險遭詐騙 錄製短片助嘉義竹崎分局反詐

中央社／ 嘉義縣5日電

近年來詐騙集團猖獗，藝人高慧君日前險遭銀行借貸詐騙，特別錄製親身經歷短片，透過嘉義縣警察局竹崎分局宣導反詐騙，讓民眾更能了解、提防常見詐騙話術。

竹崎分局今天發布新聞稿指出，高慧君為嘉義縣阿里山鄉鄒族原住民，竹崎分局與她攜手拍攝反詐騙宣導短片，希望透過高慧君險遭詐騙的親身經歷，除讓大家了解常見詐騙話術外，盼能有效將防詐資訊推廣至原住民族群。

高慧君在反詐騙宣導短片中陳述，近來接到1則經常往來銀行Line的借貸訊息，就回訊息詢問如何借貸，很快對方就打電話告知須經聯徵等程序，並希望高慧君提供1個貸款可以入款的帳號，高慧君不疑有他，就提供經常使用的銀行帳號。

高慧君表示，想不到這筆貸款2天就順利借到錢，且對方打電話告知已「打入妳指定的帳號內」，不過，透過網路銀行查詢並沒有匯入，後來，對方卻說是錯誤匯到另一個帳戶，若要解開這個設定，須先匯一筆錢到指定帳戶，才能將貸款金額匯到正確戶頭。

高慧君指出，須先匯一筆錢才能貸到款，這非常不合邏輯，且對方講「打入妳指定的帳號內」就很奇怪，不是台灣常用說詞，當下就告訴對方「不要再騙了」。

竹崎分局長陳勇誌表示，現在網路上借貸廣告非常多，詐團利用民眾缺錢，亟需借貸心理，被害人通常是信用略有瑕疵的銀行拒絕往來戶，詐團卻誆稱有「特殊管道」取得貸款，讓民眾繳證件、提供銀行帳戶，甚至要求先花錢購買指定標的「養信用」，最後不但沒拿到期待中的貸款，甚至背上更高額債務或牽扯入詐騙案。

嘉義 網路 詐騙集團

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