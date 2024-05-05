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澳洲大叔台中迷途獲協助 感受台灣警察友好暖心

中央社／ 台中5日電

69歲澳洲籍男子Gary退休後到各地旅行，日前在台灣前往飯店途中，因手機網路無法連線迷失方向，在警方協助下抵達飯店。男子表示，台灣警察的友好與暖心，令人感受深刻。

台中市第三警分局今天發布新聞稿指出，2日晚間6時50分，1名外籍男子進入合作派出所，一開口 I lostmyself，員警進一步了解，這名澳洲籍男子Gary來台中旅遊，打算按圖索驥前往飯店，卻因手機網路無法連線，無法使用地圖，不知身在何處。他見到前方有個寫著POLICE的招牌，便來尋求協助。

員警熱心分享自己的手機熱點，讓男子得以連上網路，找到當晚要入住的旅館，員警見飯店距離尚有2公里，擔心男子前往途中恐又遇到無法連上網路的窘境，便請巡邏員警協助返回飯店，這趟旅程中的意外插曲，卻讓澳洲籍男子深刻感受到台灣警察的友善及暖心。

澳洲 網路 飯店

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