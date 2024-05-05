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漁民出海作業中風失聯 台南海巡協助搜尋送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南許姓漁民家屬昨晚6點多向海巡人員報案求救，許姓漁民駕駛漁筏自安平漁港出港作業，失聯且位置不明，請求派遣巡防艇協助搜尋，台南海巡隊最後查出許手機最後發報位置，研判為興達外海。

巡防艇立即趕往該海域搜尋，昨晚8點多在興達港外約0.8浬處海域發現漁筏，許姓漁民倒臥於漁筏上，海巡人員見狀立即登船查看，發現許疑似有輕微中風，生命跡象穩定，但無法言語，立即協助將漁筏駛入興達港安檢所，交由救護車送至成大醫院治療。

昨晚6點10分台南海巡隊接獲第六巡防區指揮部轉漁民家屬報案，4日凌晨4點49分許姓漁民駕駛漁筏自安平漁港出港作業，目前失聯且位置不明，請求派遣巡防艇協助搜尋。

台南海巡隊立即派遣線上巡防艇趕往安平海域搜尋，後經海巡署南部分署協請電信業者查詢失聯民眾手機最後發報位置，位於高雄市茄萣區基地台西方，研判為興達外海，巡防艇立即趕往該海域搜尋；昨晚8點23分到達興達港外約0.8浬處海域發現該漁筏，許姓漁民倒臥於漁筏上，海巡人員見狀立即登船查看，發現許疑似有中風情形，生命跡象穩定，唯無法以言語表達，立即協助將漁筏駛入興達港安檢所，21時10分進入興達港後交由救護車送至成大醫院進行後續治療。

台南海巡隊呼籲，海象瞬息萬變，民眾駕船出海務必檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」報案專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

許姓漁民出海作業卻輕微中風失聯，經台南海巡隊人員在高雄興達港外海尋獲救援。記者黃宣翰／翻攝
許姓漁民出海作業卻輕微中風失聯，經台南海巡隊人員在高雄興達港外海尋獲救援。記者黃宣翰／翻攝
許姓漁民出海作業卻輕微中風失聯，經台南海巡隊人員在高雄興達港外海尋獲救援。記者黃宣翰／翻攝
許姓漁民出海作業卻輕微中風失聯，經台南海巡隊人員在高雄興達港外海尋獲救援。記者黃宣翰／翻攝

海巡署 漁民 興達港

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