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新莊男疑酒醉失足墜落15M深溝 消防救起大腿骨折送醫
新北市新莊區邱姓男子，今天凌晨失足墜落光華國小旁15公尺深水溝。新北市消防局獲報出動人車趕抵，邱男渾身酒味，檢視其左大腿骨折、肢體多處擦挫傷。緊急協助送醫急救，沒有生命危險。
據了解，邱姓男子（45歲）今天凌晨3時38分左右，疑似酒後失足墜落光華國小旁15公尺深潭底溝下。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛4車、消防員8人到場，消防員攀降下溝底接觸邱男渾身酒味，詢問邱男為何墜落？他向消防表示「撿東西不慎」。
現場用吊臂吊掛邱男到路面，檢視其左大腿骨折、肢體多處擦挫傷，使用長背板、頸圈、抽氣式護木固定患部，旋即協助送醫急救，所幸沒有生命危險。
新北市消防局第二救災救護大隊提醒，民眾報案時可告知受傷人數、患者傷勢和發生確切位置，如現場沒有門牌地址，可依現場可供辨識之地形、地物；或是電線桿、燈桿之編號，以利消防局派遣適合救援能量車組人員到場協助。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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