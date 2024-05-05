北市成美橋3車事故是酒駕釀禍！他逆向衝撞遭吊牌送辦

台北市連接內湖、南港的成美橋昨晚發生3輛汽車碰撞事故，釀成4人受傷送醫，警方介入後發現蘇姓男子酒後駕駛汽車失控逆行衝撞對向來車，其酒測值達每公升0.8毫克，詢後依法舉發吊扣牌照，並依公共危險罪嫌將其送辦。

警方調查，蘇男昨晚8時25分駕駛汽車沿成美橋往北行駛，突跨越分向限制線，逆行對向車道，其左前車頭碰撞王姓女子所駕汽車車頭，又波及彭姓男子所駕汽車。

台北市消防局表示，事故釀成一名年約70歲男子、兩名年約60歲女子及一名年約90歲女子受傷，4人皆意識清醒，救護人員將他們分送三總、北醫治療。

警方表示，經查蘇男酒測值達每公升0.8毫克，肇事導致蘇男自己頭部挫傷，王女頭部擦挫傷，王女車上兩名乘客肋骨骨折及胸痛等傷，所幸皆無生命危險，全案詢後將依違反道路交通管理處罰條例第35條規定，對蘇男製單舉發並吊扣牌照，同時也將依公共危險罪嫌將蘇男送辦。