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桃園高中生酒後載國中生返家車禍不治 校方慰問家屬

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

17歲的陳姓少年本月2日晚間9時許，在大溪與友人聚會後，騎乘登記母親名下機車載14歲林姓少女，行經桃園平鎮台66線下方的快速路一段986巷口時，直直撞上轉彎進巷子內的小貨車右後方，2人雙雙摔落地面，送醫不治，33歲的孫姓小貨車駕駛酒測值為0，陳男經抽血檢測換算達0.83毫克。

桃園市教育局表示，陳姓少年高職休學，林姓少女就讀某國中，校方獲悉後立即完成校安通報，並協助家屬慰問及後續事宜。

據悉，陳姓少年2日晚間於大溪與友人喝酒，之後騎機車載林女返家，怎料9時44分許，行經快速路一段986巷口，與往大溪方向欲左轉石門大圳方向的孫男發生碰撞，陳的車直直撞上小貨車右後方後倒地。

陳男頭骨破裂、當場失去呼吸心跳，林女左小腿及右大腿有外傷，但2人送醫後仍宣告不治。警方表示，當時雙方皆是綠燈，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。

據了解，陳男母親知悉陳男要騎車出門去大溪與友人吃飯聚會，林女家人則不清楚女兒出門，得知憾事後都相當難過。2人似乎是普通朋友關係。

警方說，依據道路交通管理處罰條例第21條第6項規定，汽車所有人允許未領有駕駛執照之人駕駛小型車或機車，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣其汽車牌照1個月，若陳母同意兒子使用機車，將依法處置。

17歲的陳姓高中生本月2日晚間9時許，載14歲的林姓女友人出車禍，雙雙傷重不治。記者記者翁唯真／翻攝
17歲的陳姓高中生本月2日晚間9時許，載14歲的林姓女友人出車禍，雙雙傷重不治。記者記者翁唯真／翻攝
17歲的陳姓高中生本月2日晚間9時許，載14歲的林姓女友人出車禍，雙雙傷重不治。記者翁唯真／翻攝
17歲的陳姓高中生本月2日晚間9時許，載14歲的林姓女友人出車禍，雙雙傷重不治。記者翁唯真／翻攝
17歲的陳姓高中生本月2日晚間9時許，載14歲的林姓女友人出車禍，雙雙傷重不治。記者記者翁唯真／翻攝
17歲的陳姓高中生本月2日晚間9時許，載14歲的林姓女友人出車禍，雙雙傷重不治。記者記者翁唯真／翻攝

教育局 桃園 聚會

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