影／路倒男溜出急診室拎著藍白拖 赤腳逆向走國道要回板橋被攔下

新北市1名住在板橋的61歲男子日前原因不詳，被救護車送到15公里外的三峽恩主公醫院，卻溜出急診室赤腳走上高速公路，路過車輛紛紛報案，員警騎機車逆向衝上國道三號攔人，他手上拎著藍白拖說要走路回板橋，最後又被警車載回原醫院。

據了解，曹姓男子住在板橋亞東醫院附近，講話不清楚且走路歪斜不穩，外表看起來比實際年齡大，家人說他經常四處遊蕩迷路，但是勸不聽。上個月30日晚間他因路倒被送到恩主公醫院。

醫院距離三峽交流道口僅150公尺，晚間9時許，曹男利用候診空檔溜出急診室，逆向走上交流道，路過車輛看見行人紛紛打110報案。三峽派出所警員孫珀瑋、黃泓仁騎乘機車趕抵匝道口，熱心駕駛告知人已不斷往前走，員警於是鳴笛逆向騎上交流道。

沿途另有駕駛提供訊息，最後發現他已經走了大約800公尺至高速公路主線，沿著車道邊線逆向蹣跚緩行，由於穿著暗色衣褲，夜裡非常危險。員警趕緊將他拉到路肩詢問，曹男竟說打算沿高速公路走到板橋，要回家。

這時國道警方也趕抵，最後協商由紅斑馬巡邏車幫忙載曹男離開高速公路，又把他送回三峽恩主公醫院，通知家屬到場陪同就診。