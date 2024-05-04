捷運站外為難賣花老婦？網熱議 北市中山警分局說話了

台北捷運中山站外「員警關切賣花老婦」照近日引起網友熱議，起初有網友質疑「通緝犯不抓，為難養家餬口的人」，引來大批網友反批「警察依法行政，且不一定是在為難老婦」，對此，轄區中山分局警方說明，當天確實是員警接獲檢舉到場處理，因現場未見兜售情事，從寬認定，僅勸導未開單舉發。

一名網友5月2日在臉書社團「爆怨2公社」貼文，指「中山站賣花的老人，警察關切中，賣花的老人在哭，好奇那麼多通緝犯不抓，為什麼指對養家餬口的人為難？」並附上照片，影像顯示一名警員蹲在賣花老婦旁關切，制服背心上寫有「中山一派出所」字樣。

貼文隨後引發討論，部分網友留言表示「有人檢舉通報，警察就得去處理」、「一張照片就想帶風向」、「警察蹲這姿勢，應該只是在關心老人」、「沒必要道德綁架，警察最多是依法行政」等，該貼文至今已有近800則留言熱議。