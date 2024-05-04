轎車逆向衝撞對向車道停等紅燈車輛 3車撞一團3人受傷送醫

嘉義市區忠孝路與新生路路口昨天傍晚有輛色轎車逆向行駛，衝入對向車道，撞上2輛停等紅綠燈的車輛，3車撞一團3人受傷送醫。

據了解，1輛銀色轎車不明原因，逆向衝入對向車道，撞上2輛停等紅燈的轎車，銀色轎車駕駛表示，剛綠燈左轉後，不清楚為何車輛不受控制衝向對向車道，煞車不及，直接迎面撞上正在停等紅燈的車輛。撞擊力道之大，駕駛車輛車頭全毀，就連輪胎、鋼圈也全都爆裂撞壞。

消防救護人員抵達後，將1名女性傷者（53歲）胸口疼痛處置送醫，1名男性傷者（52歲）口腔撕裂傷，右手臂擦傷由東區分隊救護車處置送醫；另1名男性傷者（18歲）神情痛苦，坐後座等待救援，救護人員上前評估傷者生命徵象，發現傷者左眉撕裂傷、下體疼痛。救護人員隨即給予清洗傷口、包紮止血，保暖、心理支持、生命徵象監測等救護處置，隨後3名傷者分別由各救護車送往嘉義基督教醫院治療。