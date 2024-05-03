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鬼門關前搶救男師性命 台南119線上指導CPR與AED救人

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南仁德某國中男老師上月29日在校昏厥失去意識，經護理師通報119後手機開擴音，經消防局勤務中心執勤員利用節拍器以每分鐘100下的節奏指導其CPR，並以AED實施電擊後1次，當下回復脈搏及呼吸等生命徵象，待救護人員及救護車到場處理，立即後送醫急救，翌日意識清楚並恢復自主呼吸。

消防局指出，當時勤務員請報案人手機開擴音，利用節拍器指導對方執行CPR，所幸護理師於救護車到達現場前，已完整貼妥AED（自動體外心臟除顫器）並實施電擊1次，男師當下即回復脈搏、呼吸等生命徵象。

隨後，高級救護隊到場後給予十二導程心電圖監測，及靜脈注射等進階治療後，立即後送市立醫院急救，並於隔日院方告知患者意識清楚已恢復自主呼吸。

消防局表示，2020年5月起救護車全面配置12導程心電圖系統，到院前施作12導程心電圖共6983次，至今已有371件成功協助院方提前判斷為心肌梗塞患者。

局長李明峯指出，當時執勤員執行派遣線上指導心肺復甦術，在電話中態度穩健、聲音穩定，對於安撫情緒緊張的報案人員有顯著的效果，也利於救護人員更準確瞭解詳細報案地址、現場情況及勤務內容。

且從報案初期119執勤員辨識出患者疑似呈現到院前心肺停止狀態、指導CPR、AED操作及後續救護人員到場接手急救，119派遣員及外勤消防人員平常紮實訓練及臨危不亂，成功挽救一條性命。

經消防局勤務中心執勤員在線上利用節拍器指導護理師CPR，並以AED實施電擊後1次，男師當下回復脈搏及呼吸等生命徵象。圖／讀者提供
經消防局勤務中心執勤員在線上利用節拍器指導護理師CPR，並以AED實施電擊後1次，男師當下回復脈搏及呼吸等生命徵象。圖／讀者提供
高級救護隊到場後給予十二導程心電圖監測，及靜脈注射等進階治療後，立即後送市立醫院急救，並於隔日院方告知男師意識清楚已恢復自主呼吸。圖／讀者提供
高級救護隊到場後給予十二導程心電圖監測，及靜脈注射等進階治療後，立即後送市立醫院急救，並於隔日院方告知男師意識清楚已恢復自主呼吸。圖／讀者提供

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