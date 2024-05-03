和小黃司機爆車資糾紛！男見警到場嗆「帶我走」 民眾錄影讚警溫柔高EQ

台北市中山區林森北路巷弄，今清晨發生一起計程車車資糾紛，司機不滿乘客王男嘔吐車上，要求清潔費，王男不滿發生口角，警方獲報到場，同車乘客洪姓女子拿出2千元與司機和解，過程中警方告知王男若無法控制自身行為，將強制保護管束，王男反嗆員警稱，可控制自身行為，大聲說「帶我走、辦我啊」目擊民眾拍下畫面說「警察太溫柔」。

中山一派出所指出，今天上午5時8分許獲報有計程車車資糾紛，2名員警到場，計程車司機許男搭載2名乘客，途經林森北路巷弄，乘客王男嘔吐在車上，司機立即停車要求支付車資及清潔費，王男對此不滿，但同車的乘客洪姓女子，當場拿出現金2000元，與司機達成和解，司機表示不願提出任何告訴，先行開車離去。

王男在林森北路巷弄，大聲講話吸引民眾側目，拍下影片。王男對警察說「警察了不起是不是，帶我走帶我走」，後續還激動徒手捶胸、拍自己臉頰對警方說「辦我啊！」目擊者拍下影像，也表示「警察太溫柔」讚賞員警高EQ。