高雄市這條路4個月3人慘死大車輪下 明起警方專案執法

高雄市沿海路位於林園和小港重工業區，大貨車、聯結車、拖板車等大車頻繁，機車騎士若和大車擦撞非死即傷，今年1月8日迄今，在4個月內已發生3件女騎士遭大車、小貨車擦撞輾斃或送醫不治的死亡車禍，交通大隊明起將針對沿海路展開為期一個月專案執法。

根據高市交通大隊的統計資料顯示，今年1至4月全市大型車全般交通事故，與去年同期減少共68件，降幅為6%。另取締全般大型車交通違規共計1萬3475件，其中闖紅燈634件，行車視野輔助系統116件。

雖事故降低，但大車擦撞機車造成的死亡車禍，件件怵目驚心，其中跨林園區和小港區的沿海路今年1月8日迄今就發生3起A1事故。

顏姓男子（47歲）1月8日下午3時許，駕駛大貨車由鳳林路一段北向西右轉沿海路二段時，疑內輪差和視線死角，未注意後方直行的焦姓婦人（68歲）所騎乘的機車，車身當場擦撞焦婦的機車，導致焦摔車慘死輪下

89歲黃姓老翁4月21日上午駕駛小貨車經高雄市沿海路右轉頂厝路，擦撞後方直行60歲柯姓婦人騎乘機車，致柯頭部重創，送醫急救不治。

黃姓男子昨天下午駕大貨車行經高雄市林園區沿海路，當場撞及騎機車的廖姓女騎士，廖整個人滾落輪下慘遭輾斃。

為全力降低大型車交通事故，交通大隊針對林園區沿海路大型車輛規劃明起為期一個月的專案執法勤務，將特別針對闖紅燈及車輛是否依規定裝設行車視野輔助系統且能否正常使用等違規項目，加強稽查取締。