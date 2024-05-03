台66轎車變換車道不慎撞大貨車 波及其餘4部轎車

29歲劉姓轎車駕駛行經台66線桃園大溪26.5公里處，疑由內線道因超車不慎，撞擊欲由外線車道銜接國道3號北上的營業大貨車，導致大貨車翻覆，造成旁邊4輛車受波及，6名駕駛酒測值均為0，不過駕駛溫男頭部外傷、劉男頭暈，送醫救治，詳細肇事原因將由警方調查釐清。

今上午9時許，劉男由內線道因超車不慎，撞擊欲由外線車道銜接國道3號北上的大貨車導致翻覆，地上有車禍明顯痕跡，多輛轎車外殼也嚴重毀損，消防人員獲報後，抵達現場發現，所有人員均為受困，溫男頭部外傷，救護人員給予清洗傷口、包紮止血等救護處置，劉男頭暈，送醫救治。