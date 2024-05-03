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影／疑因陽光炫目 蘆洲警員自撞翻車波及5輛汽機車
新北市蘆洲警分局1名馮姓警員今天上午7時許，開車上班途中在蘆洲區永安南路1處彎道，疑因陽光刺眼不慎擦撞路旁停放的汽車造成側翻，幸好僅受輕微擦傷，酒測值0，詳細肇事原因由警方調查處理。
31歲馮姓警員當時開車準備到蘆洲派出所上班，清晨7點24分路過蘆洲區永安南路二段，在1處彎道撞上路旁停車，造成2輛汽車、3輛機車受損，馮男的轎車向左側翻無法開門，人受困在駕駛座。
警方和消防隊獲報趕抵，確認他意識清醒，由救護人員協助打開轎車天窗脫困，僅左手肘輕微擦傷，經清理傷口、包紮止血，沒有送醫。現場由延平派出所和交通分隊警力疏導交通，並通知拖吊車排除。
馮姓警員酒測值0，肇事原因由警方調閱監視器調查釐清，並協助安排受損車輛賠償事宜。
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