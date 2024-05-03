快訊

個申面試要當兩眼發光學生 跨界、自主學習力會加分

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

新光金與台新金合併案看4重點 新光三越成關鍵角色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／疑因陽光炫目 蘆洲警員自撞翻車波及5輛汽機車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲警分局1名馮姓警員今天上午7時許，開車上班途中在蘆洲區永安南路1處彎道，疑因陽光刺眼不慎擦撞路旁停放的汽車造成側翻，幸好僅受輕微擦傷，酒測值0，詳細肇事原因由警方調查處理。

31歲馮姓警員當時開車準備到蘆洲派出所上班，清晨7點24分路過蘆洲區永安南路二段，在1處彎道撞上路旁停車，造成2輛汽車、3輛機車受損，馮男的轎車向左側翻無法開門，人受困在駕駛座。

警方和消防隊獲報趕抵，確認他意識清醒，由救護人員協助打開轎車天窗脫困，僅左手肘輕微擦傷，經清理傷口、包紮止血，沒有送醫。現場由延平派出所和交通分隊警力疏導交通，並通知拖吊車排除。

馮姓警員酒測值0，肇事原因由警方調閱監視器調查釐清，並協助安排受損車輛賠償事宜。

新北市蘆洲警分局1名馮姓警員今天上午7時許，開車上班途中在蘆洲區永安南路1處彎道，疑因陽光刺眼不慎擦撞路旁停放的汽車造成側翻。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲警分局1名馮姓警員今天上午7時許，開車上班途中在蘆洲區永安南路1處彎道，疑因陽光刺眼不慎擦撞路旁停放的汽車造成側翻。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲警分局1名馮姓警員今天上午7時許，開車上班途中在蘆洲區永安南路1處彎道，疑因陽光刺眼不慎擦撞路旁停放的汽車造成側翻，人一度受困在駕駛座。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲警分局1名馮姓警員今天上午7時許，開車上班途中在蘆洲區永安南路1處彎道，疑因陽光刺眼不慎擦撞路旁停放的汽車造成側翻，人一度受困在駕駛座。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲警分局1名馮姓警員今天上午開車上班途中，在蘆洲區永安南路1處彎道，不慎擦撞路旁停放的汽車造成側翻，救護人員打開轎車天窗協助脫困。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲警分局1名馮姓警員今天上午開車上班途中，在蘆洲區永安南路1處彎道，不慎擦撞路旁停放的汽車造成側翻，救護人員打開轎車天窗協助脫困。記者林昭彰／翻攝

自撞 警察

延伸閱讀

影／八里左岸廊帶二期改善增兩景點 宣告計畫全線完工

南京商場知名女裝店酸顧客「很胖」 網：高端品牌翻車

影／賓士「89神車」停在洗車場不洗 蘆洲警好奇查到2個通緝犯

台中烏日環河路今晚1轎車翻車4人脫困 2傷送醫

相關新聞

影／雲林斗南嚴重車禍釀1死 汽車遭撞像保齡球瓶噴離車道

雲林斗南延平路三段、豐田工業區入口今晨7時49分發生嚴重車禍事故，5輛汽車、1輛機車撞成一團，1名男駕駛遭撞後當場無呼吸...

工讀生戲稱車禍死者「壓爛的腿肉末像肉燥飯」 高醫：已要求刪文

高雄市三民區鼎山街、鼎勇街本月1日上午發生一起車禍，造成一名騎電動輔助車的73歲婦人被捲入砂石車底拖行，送醫不治。高雄醫...

影／疑因陽光炫目 蘆洲警員自撞翻車波及5輛汽機車

新北市蘆洲警分局1名馮姓警員今天上午7時許，開車上班途中在蘆洲區永安南路1處彎道，疑因陽光刺眼不慎擦撞路旁停放的汽車造成...

台南男腹痛難忍路旁上廁所竟昏死過去 警消馳援救一命

台南市一名61歲張姓男子，早上因身體不適，拜託鄰居載他前往醫院看診，途中因腹痛停在一間廟旁上廁所，鄰居久候不見他出來，一...

偷機車被法辦 竹東男交保返家憤而縱火…警方二度逮辦

新竹縣竹東鎮一名劉姓男子，從新竹市區偷騎1輛機車返家，將贓車放置家門前，因人贓俱獲遭警方移送法辦，未料劉男隔天交保返家，...

影／高雄警取締違規騎士管不住嘴 脫口罵「臭淑蠟」反遭蒐證被懲處

高雄市鳳山警分局成功派出所員警上月底巡邏見騎機車曹姓男子違規紅燈迴轉且安全帽帶未扣攔查，曹否認有違規行為，數度發動機車欲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。