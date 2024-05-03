影／狡猾！臨時更改暗巷面交45萬 雄警機靈逮捕45歲車手

高雄24歲謝姓男子因瀏覽網路投資廣告，加入「投資老師」的LINE帳號，不慎一步步跌入詐團圈套，在歹徒引導下載投資軟體，由於，謝男仍半信半疑前往報案，警方將計就計利用雙方相約4月底面交45萬元時逮人，不過，車手狡猾更改交易位置，警方只好隨機應變，最終仍逮捕到45歲高姓車手，全案依詐欺罪嫌送辦。

岡山分局指出，謝男家住燕巢，因在臉書社團上瀏覽網路投資廣告，標榜「操作容易、鉅額獲利」因而心動加入LINE帳號；該帳號「投資老師」標榜僅需透過手機簡單操作，便能於短時間內擁有龐大獲利，過程中，謝男雖想投資嘗試，仍心存不安，乾脆在面交投入現金之前，來到燕巢分駐所詢問。

員警一聽謝的供詞，隨即斷定謝男是遭詐團歹徒迷惑，經勸導後，利用雙方約定於4月30日中午超商面交45萬元時，預先進行埋伏，當時車手為避免遭逮，一度將面交地點改為人跡罕至的暗巷中，就在車手準備向男子取款時，埋伏員警一擁而上。

警方指出，現場查獲高男犯案使用的手機、工作證及現金憑證收據等物。全案警方依詐欺罪嫌，將高移請橋頭地方檢察署偵辦。