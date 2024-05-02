Line群組「小小消防員」騙個資 台南消防局籲：勿輕信及匯款
詐騙花樣百出，台南市消防局近日發現有人透過Line群組、以各縣市消防局辦理小小消防員體驗活動名義，騙取孩童及家長個資，呼籲民眾不要輕信及匯款。
台南市消防局今天發布新聞稿指出，台南市消防局舉辦各式消防宣導活動，不收取費用，從未以Line官方帳號或社群媒體推廣小小消防員體驗等活動，也未委託相關單位或廠商辦理宣導活動，民眾應提高警覺，切勿輕易提供個資。
消防局表示，近年各式職人體驗等親子活動多，家長也樂於報名，讓小孩體驗職人精神及拍攝相片、影片留念，增加親子交流及情感，卻給了不肖人士騙取個資的機會。
消防局長李明峯說，民眾若對消防宣導活動有任何疑慮，可致電消防局洽詢，若遇上假借消防局名義辦理消防體驗等活動，實則騙取個資或報名費用，可及時向消防局反映或撥打「165反詐騙專線」諮詢。
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