影／為愛犯傻！45歲女當車手 約警局旁收95萬遭逮捕

45歲張姓女子因網戀詐騙集團成員，被吸收為女車手，近期向南投1名婦人多次取款詐得358萬元後，竟又與婦人約在警局旁的公園收取95萬現金，不料這次換成她被騙，當場遭到埋伏包圍逮捕，依詐欺罪嫌將張女移送南投地檢署偵辦。

草屯警分局指出，該分局草屯派出所接獲1名婦人報案，稱她在抖音平台上結識境外財務專員，並投資中國某知名礦泉水公司股票，對方與她多次面交收取投資款項，每次交付35萬元至163萬元不等，總金額高達358萬元。

而該財務專員還跟她說有獲利出金，她的帳戶有收到1萬元，但收到1萬元不久後，帳戶就遭到警示，專員解釋是她違規操作才遭鎖，因此還須繳納境外稅才能再次出金，因帳戶警示又遲無其他出金，跟朋友抱怨，發現可能被詐騙才報警。

警方表示，了解婦人受騙經過後，判斷詐團還想透過境外稅等繼續詐騙，便與被害婦人合作約車手在警分局旁的兒童公園面交，當場查獲張女前來面交，向婦人收取95萬元現金，當場查扣95萬元、記帳本、手機、收付款回執憑單等證據。

據了解，張姓女子因45歲還單身，因此上網交友，並與詐騙集團成員網戀，為了愛甘願被吸收成為車手，並在全國各地得手多次，這次卻栽在草屯警方手中。