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竹北莽男當街持開山刀追砍公車 嫌公車開太慢才暴走

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹北市街頭昨天上演驚險一幕，一名男子當街持開山刀追砍公車，原因竟是嫌公車開太慢無法超車，才會氣到失控，警方循線將人逮捕，依恐嚇、公共危險及毀損等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

據了解，這名當街脫序持刀追砍的鄭姓男子（22歲）昨天下午駕駛自小客車行經竹北市中正西路時，不滿前方公車開太慢又頻頻煞車，原本想超車，又被來車及公車擋住，當場氣到失控，從車上抽出開山刀，下車就追著公車砍去。

公車駕駛從照後鏡看到鄭男持開山刀襲來，急忙關上車窗，但鄭男仍在車窗外叫囂，還不斷拿刀揮舞，所幸公車駕駛在男子揮刀前一刻，急忙關窗才沒有被砍中，過程全被公車上監視器拍下。

新竹縣議員朱健銘指出，當時公車上乘客都被嚇壞，沒想到會有人當街持開山刀恐嚇，如果當時公車駕駛沒有及時把扶在窗上的手伸回車內，恐怕早已被開山刀砍中。朱健銘認為，公車行駛過程本來就會不斷停靠，男子失控行徑怵目驚心。

竹北警分局表示，警方接獲報案抵達現場時，持刀的鄭男已經駕車離開，警方隨即調閱路口監視器鎖定作案車輛，才將人帶回警詢，呼籲用路人若遇行車糾紛應冷靜面對，不要做出如此危害公共安全的行為。

公車監視器拍下男子持開山刀追砍公車，嚇壞車上乘客及路人。圖／新竹縣議員朱健銘提供
公車監視器拍下男子持開山刀追砍公車，嚇壞車上乘客及路人。圖／新竹縣議員朱健銘提供

公車 失控 新竹

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