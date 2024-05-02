竹北莽男當街持開山刀追砍公車 嫌公車開太慢才暴走

新竹縣竹北市街頭昨天上演驚險一幕，一名男子當街持開山刀追砍公車，原因竟是嫌公車開太慢無法超車，才會氣到失控，警方循線將人逮捕，依恐嚇、公共危險及毀損等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

據了解，這名當街脫序持刀追砍的鄭姓男子（22歲）昨天下午駕駛自小客車行經竹北市中正西路時，不滿前方公車開太慢又頻頻煞車，原本想超車，又被來車及公車擋住，當場氣到失控，從車上抽出開山刀，下車就追著公車砍去。

公車駕駛從照後鏡看到鄭男持開山刀襲來，急忙關上車窗，但鄭男仍在車窗外叫囂，還不斷拿刀揮舞，所幸公車駕駛在男子揮刀前一刻，急忙關窗才沒有被砍中，過程全被公車上監視器拍下。

新竹縣議員朱健銘指出，當時公車上乘客都被嚇壞，沒想到會有人當街持開山刀恐嚇，如果當時公車駕駛沒有及時把扶在窗上的手伸回車內，恐怕早已被開山刀砍中。朱健銘認為，公車行駛過程本來就會不斷停靠，男子失控行徑怵目驚心。