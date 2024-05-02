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影／女上士休假斜槓車手遭逮 資通電軍指揮部：若查實予以汰除

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

謝姓女上士目前任職國防部資通電軍指揮部，上個月30日晚上涉嫌利用休假時間當車手，被警方循線逮捕，當場查扣贓款、相關證物，一併帶回查辦，警詢後依法究辦。對此，國防部資通電軍指揮部稍早作出回應，若調查屬實將予汰除。

據了解，新北市新莊警分局日前接獲民眾報案遭詐，於上個月29日晚上7時許，循線在台北市中山區南京東路三段21號前，逮捕快遞送貨員協槓當取款車手的周姓男子（28歲），當場查扣裝有現金10萬元包裹。

周男配合警方向上溯源，於翌日晚上8時許，誘出收水車手謝姓女子（29歲），在台北市北投區石牌路二段126號前逮捕。經查赫見謝女為國防部資通電軍指揮部上士士官，當場帶回查辦，兩人偵詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送法辦。

稍早，國防部資通電軍指揮部對外作出聲明稿，針對媒體報導「資通電軍謝姓士官疑任詐騙集團車手」，謝姓上士於營外休假期間，疑涉刑法詐欺等罪嫌，單位除配合司法偵審外，亦成立專案小組實施法紀調查，秉毋枉毋縱原則，若屬實將予汰除。

國防部資通電軍指揮部新聞稿全文如下：

針對媒體報導「資通電軍謝姓士官疑任詐騙集團車手」乙情，資通電軍指揮部於今（2）日表示，所屬謝姓上士於113年4月30日營外休假期間，疑涉刑法詐欺等罪嫌，業遭警方移送並交保後傳，單位除配合司法偵審外，亦成立專案小組實施法紀調查，秉毋枉毋縱原則，若屬實將予汰除。

資通電軍指揮部強調，將賡續強化同仁守法守紀觀念，確維部隊純淨。

資通電軍指揮部發言人 政戰主任胡錦龍上校

國防部資通電軍指揮部謝姓女上士，涉嫌當車手被警方送辦。記者曾伯愷／翻攝
國防部資通電軍指揮部謝姓女上士，涉嫌當車手被警方送辦。記者曾伯愷／翻攝
國防部資通電軍指揮部謝姓女上士，涉嫌當車手被警方送辦。記者曾伯愷／翻攝
國防部資通電軍指揮部謝姓女上士，涉嫌當車手被警方送辦。記者曾伯愷／翻攝

國防部 詐騙集團 車手

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