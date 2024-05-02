校安漏洞！嘉市學生網路口角 家長撂人闖校園興師問罪

嘉義市議員郭定緯上午質詢揭露，某校學生與他校學生發生網路口角糾紛，隔日家長竟撂人闖校在公共場所飆罵，造成學生身心受創，質疑校方門禁不夠嚴謹，讓陌生人擅闖入校，對學生言語霸凌，要求教育處明立校安SOP落實，維護校園安全；市府教育處長郭添財承諾，會要求各校落實校安SOP。

郭定緯說，3月間，某校A學生與他校的B學生網路口角，隔天B生家長撂人衝進A的學校找人，在學務處對A破口大罵，「不論糾紛起因，家長都不應直接闖進校園對學生興師問罪，更何況雙方根本不同校。」學校應優先保護學生，不是讓學生第一線受砲火摧殘。事發後，A學生身心恐懼害怕上學，「這是另一種權力不對等校園暴力。」

「這是很嚴重的校園安全漏洞！」郭定緯質疑，上課期間非本校家長可以直接闖進校園，校方還讓非校務相關人士在校內大罵學生，言語暴力傷害力不比肢體暴力低，教育處禁止校園暴力，竟有家長帶頭破壞規矩，教育處應設立規範保護學生，否則要怎麼教育、保護孩子？

2023年社福機構調查，有26.6%學生認為在學校不安全，近期新北市、台中市又分別發生學生家長闖入學校飆罵以及家長持武士刀入校的案件，校園安全網出現裂痕，讓許多家長擔心自己孩子在學校是否受到足夠的保護。