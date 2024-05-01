影／酒客夜店散場碰撞引衝突 警方動員逮4男子

網傳高雄某夜店外爆酒客衝突，4名男子離場時疑不慎碰撞，儘管旁人勸架仍大打出手。警方據報動員到場，逮捕雙方滋事的4名男子，依社會秩序維護法移送法辦。

這場衝突4月28日凌晨4時30分，發生在高雄市新興區復興二路有夜店、舞廳的大樓1樓。當時夜店散場，酒客逐漸散去，不料4名男子卻互相叫罵起衝突，店家立即報警處理。

據了解，方姓男子（29歲）與朋友李姓男在子（30歲）聚會結束，因不勝酒力而不慎碰撞也準備離去的另一方賴姓（28歲）、周姓（25歲）2男子，雙方才起口角衝突，大打出手，旁邊還有2名女子試著拉開他們。