尖峰時段搶位報口角 機車騎士當街互毆雙雙遭法辦

丁姓男子昨午騎乘機車行經台北市大同區鄭州路，欲超前但一旁機車騎士陳姓男子不讓，兩人發生口角，當街推擠互毆，警方獲報派員介入，依社會秩序維護法將兩人雙雙裁罰。

警方調查，昨午4時許接近下班尖峰時段，56歲丁男騎機車行經鄭州路，打算擠入車陣較前方位置，但一旁25歲陳男不讓，兩人因此發生口角爭執，當街衍生互毆糾紛。

民眾見狀報警處理，也有目擊過程的民眾拍照上傳網路，轄區建成派出所表示，警方獲報有民眾互毆，旋即派出優勢警力到場，經查2人因行車糾紛互毆，帶返警所調查後，皆依社會秩序維護法第87條「互相鬥毆」罪裁罰。