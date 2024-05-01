台中BMW男酒駕闖紅燈 國民法官開庭律師被撞腦震盪

台中地院國民法官今天審理徐姓男子虐兒致死案，代表社會局出庭的黃姓女律師科刑論告時，提及昨天出庭前遭一名酒駕男子撞上，險無法出庭的狀況，第五警分局今證實確有此案，涉案藤姓男子駕駛BMW轎車，行經案發路段時闖紅燈，攔腰撞上黃女轎車，藤的酒精濃度超標，已依公共危險現行犯送辦。

第五警分局調查，昨天清晨6時許，藤姓男子（31歲）駕駛BMW轎車，沿北屯路往松竹路方向直行，藤在路口闖紅燈時，撞上綠燈左轉的黃姓女子轎車，黃女轎車被攔腰撞上，右側車身毀損，黃女也因有輕微腦震盪、肢體擦挫傷被送往醫院治療，但無生命危險。

經查，藤男酒測後，酒精濃度達每公升0.35毫克，已達公共危險標準，經警詢後，依法移送台中地檢署偵辦，此案詳細的肇事原因，由交大事故組後續釐清。

台中市豐原區徐姓男子去年間多次以衣架、傳輸線抽打、逼裸體罰站，男童在水箱內失能溺斃，徐被依凌虐未成年人致死罪起訴，國民法官前天開始審理，今早科刑辯論，代表社會局提告的黃姓女律師說，「此案有男童在天之靈保佑，讓她得以出庭」，因昨天出庭前，開車行經北屯區，被一名駕駛BMW的酒駕男子攔腰撞上，車身凹陷，造成她輕微腦震盪，幸無生命危險，今才可出庭替男童爭取公道。

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