快訊

嚇人！平均每2人就有1人出現「這狀況」 專家：恐成台灣肝癌新主因

法官朝女書記官胸部猛吸喊「再5分鐘就好」 出庭堅不認：上天會懲罰誣賴者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中BMW男酒駕闖紅燈 國民法官開庭律師被撞腦震盪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地院國民法官今天審理徐姓男子虐兒致死案，代表社會局出庭的黃姓女律師科刑論告時，提及昨天出庭前遭一名酒駕男子撞上，險無法出庭的狀況，第五警分局今證實確有此案，涉案藤姓男子駕駛BMW轎車，行經案發路段時闖紅燈，攔腰撞上黃女轎車，藤的酒精濃度超標，已依公共危險現行犯送辦。

第五警分局調查，昨天清晨6時許，藤姓男子（31歲）駕駛BMW轎車，沿北屯路往松竹路方向直行，藤在路口闖紅燈時，撞上綠燈左轉的黃姓女子轎車，黃女轎車被攔腰撞上，右側車身毀損，黃女也因有輕微腦震盪、肢體擦挫傷被送往醫院治療，但無生命危險。

經查，藤男酒測後，酒精濃度達每公升0.35毫克，已達公共危險標準，經警詢後，依法移送台中地檢署偵辦，此案詳細的肇事原因，由交大事故組後續釐清。

台中市豐原區徐姓男子去年間多次以衣架、傳輸線抽打、逼裸體罰站，男童在水箱內失能溺斃，徐被依凌虐未成年人致死罪起訴，國民法官前天開始審理，今早科刑辯論，代表社會局提告的黃姓女律師說，「此案有男童在天之靈保佑，讓她得以出庭」，因昨天出庭前，開車行經北屯區，被一名駕駛BMW的酒駕男子攔腰撞上，車身凹陷，造成她輕微腦震盪，幸無生命危險，今才可出庭替男童爭取公道。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市黃姓女律師昨天開車行經北屯區時，被酒駕BMW的男子撞上，幸僅輕傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓女律師昨天開車行經北屯區時，被酒駕BMW的男子撞上，幸僅輕傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓女律師昨天開車行經北屯區時，被酒駕BMW的男子撞上，幸僅輕傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓女律師昨天開車行經北屯區時，被酒駕BMW的男子撞上，幸僅輕傷。記者陳宏睿／翻攝

國民法官 酒駕

延伸閱讀

獨／台中父虐兒致死案 律師出庭前車禍險死慶幸「男童亡靈保佑」

酒駕撞死新加坡籍空少賠償800萬 他希望被判緩刑

BMW夏季健診活動 八項免費原廠車輛健診

台中男酒駕載妻拒測罰18萬 同車愛人免罰理由曝

相關新聞

影／當場抓包偷雞腿！ 攤販：阿姨你拿我雞腿幹嘛

苗栗竹南第二公有市場，一名婦人到雞肉攤買東西時，用塑膠袋和包包當掩護，企圖夾帶偷走一隻約兩百元的雞腿，結果被眼尖的攤販發...

台中BMW男酒駕闖紅燈 國民法官開庭律師被撞腦震盪

台中地院國民法官今天審理徐姓男子虐兒致死案，代表社會局出庭的黃姓女律師科刑論告時，提及昨天出庭前遭一名酒駕男子撞上，險無...

務農老翁搭捷運取刀削竹筍 北捷開罰1萬元

1名7旬務農葉姓老翁日前採收桂竹筍後搭捷運欲至台北車站，途中直接取出菜刀削筍，嚇壞同車乘客並通報站務人員和捷警，葉翁才知...

台中梧棲北堤釣客失足落海 海巡救生艇拉起送醫

一名釣客今天在台中梧棲漁港北場釣魚時不慎落海，海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所執勤人員接獲民眾通報，出動救生艇救援，並...

失蹤逾一周！高雄老翁爬小崗山失聯 啟動無人機助搜救

高雄70歲獨居老翁上周二來到小崗山登山健行，隔兩三天就會前來岡山探望的家屬發現，老翁未攜手機外出，自上山後竟音訊全無，由...

高雄左營翠峰國宅起2次火 屋主稱不慎燒床鋪棉被...警帶回管束

高雄市左營區翠峰國宅今天上午發生火警，警、消到場時，屋主余姓男子已經自行撲滅火勢，約1個多小時，火勢再燒起，他稱自己點燃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。