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高雄左營翠峰國宅起2次火 屋主稱不慎燒床鋪棉被...警帶回管束

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市左營區翠峰國宅今天上午發生火警，警、消到場時，屋主余姓男子已經自行撲滅火勢，約1個多小時，火勢再燒起，他稱自己點燃衛生紙，不慎燒了棉被，警方查出他是毒品列管人口，他情緒激動，由警方帶回派出所戒護，並由消防局查明起火原因。

今天上午11點27分，高雄市消防局據報左營區翠峰路發生火警，警消動員到場，余姓男子（50歲）已經自行撲滅火苗。

余男稱他點燃衛生紙，不慎燒到床鋪及棉被，已自行撲滅，現場無人受傷。

不過，事隔1個小時，今天中午12時40分，余的住處又發生火警，濃煙竄出，警、消再度趕去，進屋發現仍是床鋪和棉被起火，消防隊立即撲滅火勢。

警、消追查起火原因，員警發覺余姓男子是毒品列管人口，追問原因時，他情緒激動，警方便將他帶回派出所保護管束，並由消防火調人員，查明起火原因當中。警方表示，如果查出人為縱火，將依法查辦，目前暫無法確認確實起火原因。

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高雄余姓男子住處今天中午前後2度起火，警消追查起火原因。記者林保光／翻攝
高雄余姓男子住處今天中午前後2度起火，警消追查起火原因。記者林保光／翻攝
高雄余姓男子住處今天中午前後2度起火，冒出濃煙。記者林保光／翻攝
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