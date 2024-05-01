高雄左營翠峰國宅起2次火 屋主稱不慎燒床鋪棉被...警帶回管束
高雄市左營區翠峰國宅今天上午發生火警，警、消到場時，屋主余姓男子已經自行撲滅火勢，約1個多小時，火勢再燒起，他稱自己點燃衛生紙，不慎燒了棉被，警方查出他是毒品列管人口，他情緒激動，由警方帶回派出所戒護，並由消防局查明起火原因。
今天上午11點27分，高雄市消防局據報左營區翠峰路發生火警，警消動員到場，余姓男子（50歲）已經自行撲滅火苗。
余男稱他點燃衛生紙，不慎燒到床鋪及棉被，已自行撲滅，現場無人受傷。
不過，事隔1個小時，今天中午12時40分，余的住處又發生火警，濃煙竄出，警、消再度趕去，進屋發現仍是床鋪和棉被起火，消防隊立即撲滅火勢。
警、消追查起火原因，員警發覺余姓男子是毒品列管人口，追問原因時，他情緒激動，警方便將他帶回派出所保護管束，並由消防火調人員，查明起火原因當中。警方表示，如果查出人為縱火，將依法查辦，目前暫無法確認確實起火原因。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言