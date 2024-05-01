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假觀光真賣淫 南警查獲42歲越籍女子送法辦
台南市中西區忠義路某公寓大樓，被民眾檢舉有人從事色情按摩性交易，員警昨天下午5點多前往查緝，在大樓3樓房間內當場查獲38歲陳姓男子與1名逾期居留42歲越南籍阮氏女子，非法於房間從事全套性交易，查扣保險套16個、潤滑液2瓶、2000元、手機2支及監視器主機1臺等證物， 警詢後依社會秩序維護法移送裁罰3000元。
轄區市警二分局接獲報案，中西區忠義路一棟大樓樓上有從事色情性交易行為，經周邊社區友善通報網反應。案經員警多日探訪，昨天下午5點多由行政組、督察組及民權派出所員警持搜索票共同前往查察取締，在該大樓3樓發現有色情性交易行為，當場查獲陳姓男子與逾期居留42歲越南籍阮氏女子正於房間從事全身按摩及全套性交易；另在該大樓4樓查獲另一名逾期停留40歲越南籍阮姓女子。
警方查出，從事性交易越南籍阮氏女子於去年8月12日持觀光簽證入境，至今已逾期居留。她於30日下午與男客陳姓男子約定以一次2000元代價從事全套性交易，當場查扣性交易使用保險套、潤滑液等各類物證。全案將陳男、阮女依社會秩序維護法裁處。事後2名逾期居留阮姓女子依入出國移民法解送移民署專勤隊收容，並將向上溯源幕後仲介或容留不法共犯。
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