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緊盯「山道猴子」 台7乙喀擦照相開罰後飆車銳降

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市台7乙線蜿蜒道路「山道猴子」重機飆車朝聖勝地，桃園市警局在台7乙線8.2至12.1公里設置區間測速、加2支固定測速照相桿後，重罰加吊牌讓重機族怕了，市警局、大溪警方今天上午表示，該路段取締開罰從每月平均229件，至今年每月平均約30餘件，飆速違規大幅下降，更在周休假日編排勤務沿台7乙線至台3線交會處執行防飆，希望徹底遏止飆車族飆車。

去年「山道猴子」爆紅，台7乙自三峽沿著復興台7乙線競速飆車，尤其台7乙8至13公里彎道，成為重機族攜美飆車、耍車技及追焦圍觀朝勝之地，警方頭疼大力布署防飆，桃園市警局前年6月間在台7乙8.2至12.1公里設置區間測速照相系統取締，未料重機族為避開照相取締罰款（網友戲稱上繳國庫），每在彎道競速後，「途中暫停」再啟動通過，車友還在網路「實測」提供安全避開該區間速測拍照路線，引起車友熱議。

市警局交通大隊表示，重機族在台7乙線飆車避免被照相開罰，經常在該測速區間彎道飆速再緊急煞車，再故意在中途停等，之後再上路，避開取締，警方為此在該區間增加2支固定照相桿，希望降低重機族競速，避免意外，維護民眾生命及財產安全。

市警局統計台7乙線該區間測速照相區域，2022年取締超速每月平均229件，之後再增設2支固定照相桿，去年取締超速每月平均161件， 取締超速每月平均速減少22%，今年至3月底，每月取締平均再降為30餘件，該處重機飆車率大幅銳減八成五，尤其去年9月7日一機車騎士時速81公里飆車超速41公里，警方開罰1萬2000元及吊扣車牌6個月，引起車友熱議，成為至今取締罰款最高個案，也是重罰加速山道飆車下降原因。

市議員陳治文表示，過去台7乙線經常發生機飆車族狂飆，車速快、加上噪音大，往往帶來當地居民交通衝擊及噪音困擾，在警方加強防飆措施及靜桃噪音取締、流動式照相，居民反映近來已有成效，也降低交通衝擊，不過該路段石車多，也產生交通、噪音問題，他建議警方也要加強取締。市議員李柏坊亦肯定警方執行區間測速照相、噪音取締及機動取締飆車三管齊下，效果逐漸出來，往後繼續執法。

大溪警分局長吳傳銘表示，為遏阻台7乙線競速飆車，該分局與新北三峽警力合作，自三峽台3線交會處沿著台7乙線沿線，警方固定每周六、日早上、下午編排勤務執行防飆勤務，針對違規或超速騎士驅離或開單告發，讓飆車大幅下降，保障民眾生命財產安全。

台7乙線彎道警方區間照相去年9月7日取締機車飆速81公里，開罰1.2萬元，取締罰款最高個案。圖／警方提供
台7乙線彎道警方區間照相去年9月7日取締機車飆速81公里，開罰1.2萬元，取締罰款最高個案。圖／警方提供
警方台7乙線彎道設區間測速+固定照相取締開單，令飆車族害怕，取締件數較前年銳降八成五。圖／警方提供
警方台7乙線彎道設區間測速+固定照相取締開單，令飆車族害怕，取締件數較前年銳降八成五。圖／警方提供

噪音 測速 重機

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