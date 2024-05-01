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曬不到棉被嗆竹聯幫罵獄卒 北監受刑人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

矯正署台北監獄台北分監一名楊姓受刑人，去年12月30日下午僅因懷疑監獄蔡姓管理員，刻意拖延他外出曝曬棉被和茶桶的時間，竟怒嗆自己是竹聯幫，「等我出去你們就死定了」，還以連串髒話辱罵管理員。新北地檢署依妨害公務、侮辱公務員罪嫌將楊男起訴。

起訴指出，楊男為台北監獄台北分監明一舍的受刑人，去年12月30日下午近14時30分，楊男見獄方遲遲未開放他外出曝曬棉被、茶桶，認為蔡姓管理員刻意刁難、拖延，暴怒之下出言恫嚇蔡員「等我出去你們就死定了啦，我是竹聯幫，晚上下班你就知道了」，並以連串三字經辱罵對方。

蔡員不願姑息楊男囂張行徑決定提告，檢察官依據蔡員職務報告，清楚說明事發經過及楊男出言侮辱情形，同時調閱北監監視器畫面，佐證楊男於上述時、地確實有威脅恫嚇及辱罵蔡員情事，依法將他起訴。

台北監獄台北分監一名楊姓受刑人，去年怒嗆蔡姓管理員自己是竹聯幫，並以連串髒話辱罵管理員，遭新北地檢署依妨害公務等罪起訴。記者陳恩惠／攝影
台北監獄台北分監一名楊姓受刑人，去年怒嗆蔡姓管理員自己是竹聯幫，並以連串髒話辱罵管理員，遭新北地檢署依妨害公務等罪起訴。記者陳恩惠／攝影

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