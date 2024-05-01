巡路員、警員枉死 檢指簡嫌病發時有殺人意念釀3死憾事

新北市簡姓男子在貢寮區澳底漁港涉嫌偷竊小貨車後，開往基隆途中先追撞劉姓巡路員致死，又開車衝入分駐所，造成蘇姓警員死亡。簡男肇事後不久，在鐵軌被列車撞死。檢察官偵查後，認為全案是簡男急性精神病發作引發的憾事，因簡已死亡，今天處分不起訴。

檢方調查，簡男2月29日晚間9點40分，先在澳底漁港附近偷得小貨車後，沿台62線萬瑞快速道路開往基隆。9點59分在指標16.6公里處，追撞執行巡路勤務的劉男，劉經送醫不治。

簡男肇事後駕車逃離現場，當晚10點多駕駛小貨車衝入基隆市警三分局八堵分駐所，站在值班台後方的蘇姓警員經送醫搶救仍不幸身亡，另有1名女警受輕傷。簡男二度肇禍後棄車逃逸，接著在軌道區見台鐵列車駛近，衝向軌道後遭列車撞擊當場死亡。

檢察官追查簡男犯案動機，發現他今3年2月間經醫師診斷罹急性精神病，病徵包括情緒激動時，有奔跑及殺人意念，情緒易怒且有被害妄想。2月上旬因出現幻覺再度就醫時，尿液檢出毒品甲基安非他命反應。

案發當日下午4點20分，簡男曾神色慌張的前往基市警一分局南榮路派出所，向員警表示有魂魄要追殺他等話。員警詳細釐清簡某訴求後，請簡情緒冷靜後再行確認，簡在派出所停留約10分鐘後離去。過程中簡未對警方處理表達不滿，但當晚就發生開車衝撞分駐所案件。

檢察官依簡男病史及診治的精神科醫生證述，加上簡當天到南榮路派出所報案，擔心遭魂魄追殺狀況，認與急性精神病發作時「被害妄想」典型特徵吻合。簡某與兩名被害人的生活並無交集，可認肇因為急性精神病發作，對素不相識的被害人發動致命攻擊，造成劉、蘇死亡憾事。簡男已經死亡，依刑事訴訟法給予不起訴處分。

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