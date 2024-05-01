朴子天公壇真人藝閣湧千人 工作人員推擠民眾還爆粗口
嘉義縣朴子天公壇慶祝媽祖生，盛大舉辦朴子真人藝閣文化祭，出動10輛「真人藝閣車」遶境，昨晚人潮眾多相當熱鬧，但疑因車輛需回轉，廟方人員交通指揮手勢引發誤會，與民眾爆發推擠衝突。警方表示，目前尚未受理報案，應是推擠狀況、並無打架情事。
錄影畫面顯示，一名身穿朴子天公壇衣服的工作人員張開雙臂，以肉身向民眾推擠，另名廟方人員則大聲喝斥爆粗口，警告民眾不准再靠近，隨後又有人吹哨子、高舉手拿牌「請往後退」。有民眾抱怨，本來開開心心參加活動，變成這樣真的很失落，感到掃興。
警方指出，初步了解疑為表演車輛迴轉，交通指揮手勢引發誤會，在現場發生推擠衝突，尚未受理民眾報案情事，經詢問廟方稱因現場人車眾多，指揮交通志工為維持秩序，造成推擠狀況，並無打架情事，人人興高采烈共沐神恩，若發生街頭暴力將從嚴從速究辦。
朴子天公壇贊境配天宮媽祖生慶典，以神話傳說為主題舉行2天真人藝閣遶境大典，昨天是藝閣遶境首日，吸引近千人熱情參加，藝閣車的五彩燈光搭配音樂，孩子們裝扮成神話故事裡人物爭奇鬥艷，沿途拋撒糖果、餅乾及小禮物，所到之處熱鬧無比。
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