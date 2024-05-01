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影／路口紅燈被檢舉未禮讓救護車 南警將依規定開罰

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

一輛白車昨晚約6點43分駛至台南市東區長榮路一段、府連東路口，遇紅燈時，後方救護車鳴笛閃燈，白車駕駛疑未立即禮讓救護車被民眾線上檢舉，轄區市警一分局說，會依據道路交通管理處罰條例第45條2項開罰。

據了解，昨晚近6點43分，一輛白車行駛台南市東區長榮路一段、府連東路口，當時路口號誌紅燈，後方救護車載著病患鳴笛閃燈，大部分汽機車馬上閃避禮讓，但白車疑未禮讓救護車，引起許多人側目。

台南市警一分局說，有關民眾網路貼文，反映轎車疑未禮讓救護車行為，該案警方已接獲民眾線上檢舉，將依據道路交通管理處罰條例第45條2項，聞消防車、救護車等車輛，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。警方呼籲駕駛人，駕車途中如聽到救護、消防等車輛警鳴聲，應立即予以避讓通行，以確保黃金救援時間。

前方白車昨晚行經台南市東區長榮路一段、府連東路口，疑未立即禮讓後方救護車被民眾檢舉，警方將開罰。記者黃宣翰／翻 攝
前方白車昨晚行經台南市東區長榮路一段、府連東路口，疑未立即禮讓後方救護車被民眾檢舉，警方將開罰。記者黃宣翰／翻 攝

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