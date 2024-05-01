影／路口紅燈被檢舉未禮讓救護車 南警將依規定開罰

一輛白車昨晚約6點43分駛至台南市東區長榮路一段、府連東路口，遇紅燈時，後方救護車鳴笛閃燈，白車駕駛疑未立即禮讓救護車被民眾線上檢舉，轄區市警一分局說，會依據道路交通管理處罰條例第45條2項開罰。

據了解，昨晚近6點43分，一輛白車行駛台南市東區長榮路一段、府連東路口，當時路口號誌紅燈，後方救護車載著病患鳴笛閃燈，大部分汽機車馬上閃避禮讓，但白車疑未禮讓救護車，引起許多人側目。