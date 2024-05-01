影／一疊55張千元鈔躺路面！高雄男撿拾送派出所 失主驚喜尋回

高雄62歲張姓男子前晚拿了一捆鈔票進派出所報案，張指稱，在鼓山區華榮路上撿拾到這筆現金，經調閱監視器，警循線找到從事林姓失主，林男說，那疊5萬5000元是預備發給員工的激勵獎金，自己多次東西遺失，從沒順利尋回，而這次僅掉了「一疊紙鈔」，在沒有身分證件情況下，竟還能從回手中，當下頻頻向警和張男道謝。

鼓山分局指出，張男當時在路邊運動，途經華榮路時，赫然發現地上竟有一疊紙鈔，立即用腳踩著撿起，等了一陣子都不見失主詢問，就逕自送來派出所報案。

當時，警員郭彥彤受理報案後，隨即在張男面前清點該綑鈔票，計有5萬5000元，不過，整疊紙鈔僅用橡皮筋束起，現場並無遺留皮夾或任何可供警辨識身分的文件，當下也未接獲任何相關遺失物報案訊息，要找回失主恐有難度。

郭心想，5萬5000元並非小數字，失主肯定著急，於是，依張男提供的拾獲地點，擴大調閱監視系統釐清，果真發現是一名48歲林姓男子開車門時，不慎將放在駕駛座兩腿中間的該綑現金掉落路面，後被張男拾獲，因此，警循線查明車牌號碼，並順利聯絡林男至所認領。

林男說，自己從事銷售業，當時準備發送激勵獎金給員工，因此，當時將款項置放於車上身旁，渾然不知車輛停妥下車時，現鈔已從身旁偷偷「溜」走，直到接到員警電話通知，才匆忙趕到派出所認領。